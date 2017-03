Te tenemos una buena noticia: aunque parece que estamos condenados a aceptar la leyenda "Enviado desde mi iPhone" o "Sent from my iPhone" como algo eterno e inevitable, hay una forma muy sencilla de cambiarla.

Sabes a lo que nos referimos: cuando mandas o recibes un correo electrónico desde un iPhone, es muy común que la firma tenga una de esas leyendas por defecto, en inglés o en español. Mucha -- muchísima -- gente nunca las cambia, porque quizá no saben que es muy sencillo hacerlo.

Para romper las cadenas de esa tiranía lingüística de Apple, solo tienes que seguir estos pasos:

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Primero, ve a Configuración. Ahí haz clic en Correo. En la lista que aparece en Correo, ve hasta abajo y toca Firma. Ahí verás un solo campo, que estará lleno con la leyenda "Sent from my iPhone" o "Enviado desde mi iPhone", según tengas tu teléfono configurado en inglés o en español.

Ahora, borra eso y escribe lo que quieras... Incluso, lo puedes dejar vacío, si no quieres ninguna firma.