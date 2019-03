Harry Potter: Wizards Unite: el mundo de J.K. Rowling se topa con Pokémon Go

Niantic Labs y WB Games

Estoy caminando hacia mi autobús después de un largo día en la oficina. En lugar de esquivar el tráfico o al tipo que intenta que firme una petición, estoy observando a las bestias mágicas del mundo de Harry Potter. Batirse en duelo con magos oscuros y dominar a las bestias mágicas es una tarea difícil, pero es lo que debes hacer para mantener al mundo muggle a salvo de una calamidad inesperada. Y todo está sucediendo en mi teléfono.

El juego de realidad aumentada Harry Potter: Wizards Unite se anunció en 2017 y le resultará muy familiar a cualquiera que haya jugado al exitoso Pokémon Go. Usando el GPS de tu teléfono, te vas moviendo por el mundo físico e interactuando con bestias, objetos, sitios de interés y brujas y magos que vas encontrando en el mapa de juego. Harry Potter: Wizards Unite es un esfuerzo conjunto de WB Games San Francisco y Niantic bajo la marca Portkey Games. Será lanzado antes de fin de año, dijeron los desarrolladores la semana pasada en una reunión informativa en la sede de Niantic en San Francisco.

El juego está tan avanzado en el desarrollo que Niantic invitó a un puñado de periodistas a sus oficinas el martes pasado para jugar una versión preliminar. Merodeando por la costa de San Francisco en una mañana lluviosa, me sorprendió lo mucho que disfruté de esta experiencia que mezcla el mundo de Potter con Pokémon-Go.

¿De qué trata Harry Potter: Wizards Unite?

Niantic Labs y WB Games

Una calamidad inexplicable está dispersando objetos mágicos por todo el mundo muggle.

No queda claro quién es responsable de todo esto ni por cuánto tiempo los artefactos mágicos permanecerán ocultos a los muggles.

Como parte de la Fuerza de Tarea de la Estatua del Secreto (Statue of Secrecy Task Force) tu deber es buscar rastros mágicos de dicha calamidad y juntar pistas para descubrir la causa. Cuando encuentra evidencia, la ingresas en un registro de tus descubrimientos sobre las anomalías.

Lee más acerca de la dinámica de Harry Potter: Wizards Unite.

El juego se basa en los libros y películas de Harry Potter y en las dos películas de Fantastic Beasts para crear un mundo mágico fascinante y familiar en tu teléfono.

Como fan de la franquicia de Harry Potter, estaba ansioso por adentrarme en el universo mágico para lanzar hechizos, encontrar bestias y enfrentarme con magos oscuros.

¿Cuál es la dinámica básica del juego?

Wizard's Unite utiliza gran parte de la misma tecnología subyacente que los otros juegos de Niantic –Ingress y Pokémon Go– para crear el mapa, los puntos de interés y el entorno de realidad aumentada (o AR). Si has utilizado el mapa en esos otros juegos para navegar hacia un portal o un gimnasio y si has trazado un glifo o lanzado una pokébola, tienes una ventaja aquí. Pero tan familiar como el juego se siente, es lo suficientemente claro que no sentí que estaba jugando un Pokémon Go rediseñado. En cambio, estaba en un mundo nuevo y extraño.

Parte de la nueva experiencia proviene de varios trucos que no se encuentran en Ingress o en Pokémon Go y que mejoran los entornos de AR multijugador compartidos. (Puedes echar un vistazo a esto en este video de Niantic.) Y a diferencia de Pokémon Go, estás armado con hechizos en Wizards Unite. Para lanzar uno, traza una sugerencia de hechizo con tu dedo en la pantalla de tu teléfono. Los movimientos en pantalla no son diferentes a los glifos que trazas en Ingress.

¿Cómo empiezo?

Niantic Labs y WB Games

Para empezar, lo primero que debes hacer es crear tu avatar mágico. Usa la cámara de tu teléfono para hacerte una foto. Luego puedes vestirlo con atuendos de bruja o hechicero.

Si bien la cooperación constituye una gran parte del juego, tu avatar no se comparte automáticamente con los demás y se guarda solo en tu dispositivo. (El juego también incluirá controles parentales para ayudar a los adultos a administrar las cuentas de los niños pequeños).

También escoges tu casa de Hogwarts y eliges tu varita. Pero no te preocupes por tus elecciones: puedes cambiar de casa y varita en cualquier momento. Si prefieres ser clasificado en una casa que elegir una, dirígete al sitio Web oficial de Harry Potter y deja que ellos elijan un lugar para ti.

También eliges una profesión, puedes ser un Auror, un Magizoólogo o un Profesor, cada uno de los cuales ofrece habilidades y capacidades específicas para el trabajo a medida que avanzas. Al igual que con las casas y las varitas, puedes cambiar de profesión.

¿Cómo se juega?

En tu mapa de juego, verás edificios mágicos, suministros en el suelo y brillantes rastros mágicos que indican a alguien o algo desplazado por lo que el juego llama la Calamidad (Calamity). Los edificios incluyen Posadas, donde recolectas alimentos mágicos para usar como energía para hechizos, e Invernaderos, donde recolectas ingredientes para hacer pociones. También puedes encontrar materiales para hacer pociones en el mapa, incluidos los elementos que aparecen solo en distintos biomas y en diferentes condiciones climáticas.

Junto con posadas (inns) e invernaderos (greenhouses), encontrarás Fortalezas en el mapa. Algo así como un gimnasio en Pokémon Go, una fortaleza es donde unes fuerzas con hasta otros cuatro jugadores para disipar criaturas mágicas y mortífagos (Death Eaters). Vas a luchar en tiempo real con otros jugadores en una arena compartida. Después de derrotar a un oponente, puedes pasar a otro hasta que la Fortaleza haya sido despejada.

Pero las principales atracciones son las huellas mágicas que descubres en el mapa. "La magia siempre deja huellas, a veces huellas muy distintivas", le dijo el profesor Albus Dumbledore a Harry. Eso es cierto en los libros y películas –y también en el juego.

Niantic Labs y WB Games

Las huellas mágicas son elementos que la inexplicable Calamidad ha desplazado de otras partes del mundo mágico, pasado o presente. Cada rastro apunta a un par de elementos: un "Fundable" y un "Confundible".

Toca un rastro, por ejemplo, y puedes descubrir a Harry Potter (un Fundable) bajo el ataque de un Dementor (un Confundible). Un reloj de exposición mágica, como el que se ve en Fantastic Beasts y Where to Find Them, mide el nivel de amenaza del rastro al muggle, o como se llama en EE.UU. la comunidad No-Maj, y te da una idea de lo difícil que será derrotar la confusa magia.

Lanza un hechizo para dominar o descartar la magia de "confusión" y devolver el objeto encontrado a su lugar adecuado. Si descartas un objeto Confoundable, obtendrás recompensas y avanzarás de nivel.

También puedes encontrarte con magos oscuros en el mapa con los que puedes batirte en duelo. Los duelos son rápidos y necesitas cambiar rápidamente entre hechizos defensivos y ofensivos para derrotar a tu oponente. Cuando lanzas hechizos, quieres rastrear con precisión los consejos de hechizos en tu pantalla. Ten cuidado, ya que está penalizado si tu varita de trabajo es demasiado descuidada. Las pociones pueden ayudar con la precisión de un hechizo y sanar el daño causado por el hechizo de un oponente.

Para mí, trabajar en la mecánica de localizar a un oponente, apuntarlo, lanzar un conjuro y cuidar mi salud tomó algunas cuantas batallas. Pero después de que descubrí el proceso, las batallas fueron muy emocionantes. No estoy seguro de haber alcanzado la confianza casual de Sirius Black luchando contra los Mortífagos, pero me sentí más eficiente que un Ron Weasley de primer año.

Y finalmente, puedes encontrar en el mapa y luego usar una llave especial para transportarte a un lugar mágico de inmersión similar a la realidad virtual para explorar y reunir suministros.

¿Puedo jugarlo en mi teléfono y en mi país?

Niantic y WB Games San Francisco dijeron que, para comenzar, el juego debería estar disponible en 19 idiomas, incluyendo inglés, francés, español, japonés y chino simplificado y tradicional, pero no dijeron específicamente en qué regiones estaría disponible en su lanzamiento. Del mismo modo, aunque dijeron que el juego se ejecutaría en una amplia variedad de teléfonos con iOS y Android, desde dispositivos de alta gama hasta modelos más antiguos, no dieron detalles sobre dispositivos específicos. Tampoco comentaron si el juego funcionaría con accesorios de hardware, como una varita, o si tendrá integración con los relojes inteligentes.

Niantic Labs y WB Games

Hay buenas noticias para aquellos que temen que el juego esté lleno de microtransacciones: Mary Casey, directora ejecutiva de productos en WB Games San Francisco, dijo que el objetivo es permitir que las personas jueguen sin pagar o sin toparse con paredes de microtransacciones. Las posadas y los invernaderos tienen un período de enfriamiento después de reunir los suministros, como ocurre con las pokeparadas (o PokeStops). Y como en Pokémon Go, podrás comprar suministros si lo deseas.

¿Cuándo estará disponible?

Todavía no lo sabemos con certeza. Lo único que nos dijeron en Niantic y WB Games es que el juego móvil llegará este año. Tampoco sabemos si estará disponible en beta primero.

Cuando salga a la luz, Jonathan Knight, jefe de estudio de WB Games San Francisco, promete que Harry Potter: Wizards Unite será un profundo "juego de rol", donde la Calamidad formará un arco de historia multianual.

Durante la sesión informativa, vi una referencia rápida a "Los Cinco de Londres", cuatro trabajadores del Ministerio de la Magia y un reportero del "Profeta del Día" que están desaparecidos. Los cinco desaparecidos no aparecieron durante el juego que jugué, pero pueden aparecer en algún momento de la historia.

¿Será tan popular como Pokémon Go?

Unir a las populares franquicias de Harry Potter y Pokemon Go parece una apuesta sólida para que sea un juego exitoso. Los desarrolladores del juego también han hecho un buen trabajo anticipando la emoción del juego entre los fans de Harry Potter, dando a los miembros de la comunidad un acceso temprano con videos y tips promocionales.

Niantic Labs y WB Games

Esta no es la primera vez que Warner Bros. ha intentado crear un juego para los fanáticos de Potter. El año pasado, Portkey Games trabajó con Jam City en Harry Potter: Hogwarts Mystery, un juego de rol ambientado en los 11 años desde el nacimiento de Harry hasta su entrada en Hogwarts. Mientras que los jugadores parecían disfrutar la historia y la jugabilidad, se quejaron de que gran parte del juego era manejado por microtransacciones. En el año transcurrido desde su lanzamiento, Jam City ha trabajado para que el juego sea menos dependiente de esas transacciones.

Los fanáticos también tendrán que esperar que Niantic haya aprendido del lanzamiento de Pokémon Go hace tres años. La compañía no estaba preparada para la rapidez con la que el juego explotó en el verano de 2016 y pasó meses para ponerse al día con las exigencias de la comunidad de jugadores. Luego de algunos tropiezos con servidores tambaleantes y un primer festival desfavorable, Niantic ha hecho un mejor trabajo en el despliegue de actualizaciones en el último año.

¿Es este el juego que quieren los fans de Pokémon Go y Harry Potter? Niantic ha demostrado que si los jugadores vienen y se quedan, la compañía creará una experiencia única para los jugadores. Y me sorprendió que el juego se sintiera cómodo y fresco a la vez. Espero jugarlo cuando finalmente se lance al público en general.