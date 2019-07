'Harry Potter: Wizards Unite', análisis del juego del verano (pero no del año)

Érika García / CNET

Como su predecesor, Pokémon Go, Harry Potter: Wizards Unite se ha estrenado en pleno verano para llenar las calles de jugadores en busca de criaturas mágicas.

A priori podemos pensar que el juego será muy similar al anterior título de Niantic, por aquello de la realidad aumentada y porque comparten los mapas (que en origen se crearon para otro juego, Ingress). Sin embargo y a pesar de que efectivamente comparte los planos de juegos anteriores y hay que usar la AR, Harry Potter: Wizards Unite no tiene nada que ver con Pokémon Go.

Lo he probado durante varios días y a continuación te cuento cuáles han sido mis sensaciones.

Un juego mucho más elaborado (y complicado)

Comencemos por una de las premisas principales de la mecánica del juego: capturar "Recuperables".

En Harry Potter: Wizards Unite nos pondremos en la piel de un mago recién incorporado a las Fuerzas Especiales del Estatuto del Secreto, que debe proteger el mundo mágico. Para ello una de sus misiones básicas será la de ir capturando seres fantásticos a golpe de hechizo.

Para hacerte con estos seres fantásticos, denominados Recuperables, tienes que capturarlos realizando con el dedo un dibujo sobre la pantalla siguiendo la línea del hechizo que el juego te marque. Es relativamente sencillo capturarlos, pero para conseguirlo la trazada debe ser muy limpia y no podemos equivocarnos o se escaparán. Esto requiere algo de práctica, sobre todo según vamos avanzando en el juego.

Algunos de los seres son complicados de atrapar y aquí es donde entra la monetización del juego, ya que tienes la opción de utilizar pociones que aumenten la probabilidad de captura. Estas pociones se componen de ingredientes que vas encontrando por el camino o que puedes adquirir en la tienda del juego.

Para realizar hechizos, especialmente en unos retos especiales denominados desafíos mágicos, necesitarás energía. En Harry Potter: Wizards Unite la energía no se repone automáticamente, sino que podemos adquirirla en unos lugares estratégicos del mapa denominados posadas o los invernaderos.

Pero no siempre tenemos cerca estos elementos, por lo que si no queremos andar o perder demasiado tiempo, la solución vuelve a estar a golpe de tarjeta bancaria.

Hasta aquí vemos paralelismos con Pokémon Go. Sin embargo, este juego no va solo de coleccionar seres mágicos. Verás en la opción de Registro (en el menú principal) que hay diez categorías diferentes que van desde Criaturas Mágicas hasta Anomalías pasando por Leyendas de Hogwarts.

Los elementos del registro corresponden a los Recuperables que tienes que ir capturando. Éstos se van completando rápido al iniciar el juego, pero llega un punto en el que se repiten bastante si te mantienes en una misma zona, por lo que deberás caminar, más y más, para poder encontrar elementos diferentes.

Esto no sería algo remarcable si no fuera por la importancia que tiene en este título el hecho de adquirir Reseñables distintos, nada que ver con la importante de tener o no Pokémons repetidos en Pokémon Go. ¿Por qué tanta importancia? Porque según vayas adquiriendo los diferentes Recuperables se irán desvelando tramas de la historia.

Alta demanda de recursos

Digamos que, en términos generales, el juego requiere una dedicación mucho más allá de pasar el rato cazando cosas con nuestra varita mientras esperamos a que llegue el metro. Pero no solo requiere dedicación, el juego también es un agujero negro de autonomía para el teléfono y de espacio gratuito dentro del juego.

En los días que he estado jugando he visto cómo la batería de mi iPhone XR menguaba a pasos agigantados pero también lo hacía el espacio libre dentro del juego.

Por ejemplo, en ocasiones necesitaba adquirir más ingredientes con los que hacer pociones con las que mejorar mis hechizos, pero no podía porque tenía el espacio ocupado con otros ingredientes que en ese momento no necesitaba.

El juego te da la opción de eliminar esos ingredientes para hacerle hueco a otros una vez que alcanzas el límite (200 ingredientes), pero los perderás para siempre.

Si no quieres perderlos tendrás que comprar una ampliación de bóveda (US$5) que te permite añadir otros 30 ingredientes extra.

Conclusión

¿Es Harry Potter: Wizards Unite el nuevo Pokémon Go? Mi opinión es un rotundo no. Si bien en términos de estilo de juego son muy similares, el juego no es para el público masivo como sí lo fue Pokémon Go en su día. Su temática, historia y complejidad está más enfocada en jugadores más experimentados o fans de la saga de Harry Potter que en usuarios ocasionales o con menor experiencia.

En resumen, es un juego divertido y diferente, pero al que hay que dedicarle bastante tiempo para entender su mecánica y seguir la trama. Quizás no llegue al fenómeno Pokémon Go (algo que ya han traducido sus primeras cifras de ingresos) pero puede hacerte pasar un buen rato este verano y sobre todo, hacer que te muevas del sofá.

