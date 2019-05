Nuevos libros de Harry Potter se meten de lleno en el mundo de la magia

Pottermore Publishing

Para aquellos Muggles que no pueden asistir a clases en Hogwarts, pronto tendrás la oportunidad de profundizar en tus asignaturas favoritas del universo Harry Potter, con el lanzamiento de cuatro nuevos libros electrónicos.

El sello Pottermore Publishing anunció esta semana que editará una serie de breves e-books que exploran el "folclor tradicional y la magia que se encuentran en el corazón de la serie de novelas de Harry Potter".

Estos libros, cuya venta está prevista para junio, se centran en temas de magia que se imparten a los alumnos de Hogwarts. Los cuatro títulos incluyen: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts (Harry Potter: un viaje a través de los encantos y la defensa contra las artes oscuras), Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology (Harry Potter: Un viaje a través de pociones y herbología), Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy (Harry Potter: Un viaje a través de la adivinación y la astronomía) y Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures (Harry Potter: Un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas).

La colección quizás ofrezca más información sobre el origen del famoso hechizo Patronus, que dota de guardianes personalizados a los magos, o la mejor manera de acallar a los Mandrakes, cuyos alaridos pueden matarte literalmente.

J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, lanzó la popular serie de novelas de fantasía hace 20 años. Desde entonces, más de 500 millones de libros de Harry Potter se han vendido y la saga ha sido traducida a 80 idiomas, según la página Web Pottermore.

El séptimo y último libro en la serie fue publicado en 2007, pero los fanáticos han echado de menos una nueva obra. Rowling ha dicho reiteradamente que no habrá más novelas de Harry Potter.

En cambio, la escritora se ha centrado en lanzar nuevo material sobre personajes, lugares y temas en las historias de Harry Potter. En 2016 debutó en Londres la obra teatral Harry Potter and the Cursed Child, considerada la octava entrada en la saga. Y además de la obra teatral, Rowling escribió el libro Fantastic Beasts and Where to Find Them, adaptado al cine en 2016.

El insaciable apetito por todas las cosas Harry Potter, alimentado por la exitosa franquicia de películas inspiradas en los libros, también dio origen a otras extensiones de marca, como las atracciones de Harry Potter en parques temáticos y videojuegos inspirados en el universo Potter.

A finales de 2019 está previsto el lanzamiento del videojuego de realidad aumentada Harry Potter: Wizards Unite. Similar al muy exitoso Pokémon Go, el juego emplea el GPS de tu móvil, se desplaza por el mundo físico y permite a los jugadores interactuar con bestias, objetos, puntos de interés y con otros brujos y hechiceras que se cruzan en tu camino en el mapa del juego y se superponen al ambiente real.

Los dos primeros títulos de los nuevos libros electrónicos, A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts y A Journey Through Potions and Herbology, serán publicados en 27 de junio. Los dos restantes, A Journey Through Divination and Astronomy y A Journey Through Care of Magical Creatures, no disponen por ahora de fecha de aparición.

Los fanáticos pueden pedir por adelantado los nuevos e-books de Harry Potter en Amazon por US$2.99 cada uno. Los nuevos libros de Harry Potter también están disponibles para pedido por adelantado en Apple Books por el mismo precio.