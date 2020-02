Harrison Ford no sabe qué es un 'fantasma de la Fuerza' y 'no le importa'

Sunset Boulevard/Lucasfilm

Harrison Ford tiene un largo historial de importarle absolutamente nada la mitología de Star Wars, y en este sentido ha sido coherente a lo largo de los años.

Para muestra, un tuit:

“...so I’m about to be frozen in kryptonite —“



“Carbonite.”



*Harrison sighs deeply*



“Kryptonite, Carbonite. I just work here.” pic.twitter.com/pt2E4l4z1z — Jake Hamilton (@JakesTakes) February 15, 2020

Hace aproximadamente seis años atrás él le confesó con hilaridad a Reddit que a él no le importaba si Han Solo disparó primero o no en la largamente debatida escena con Greedo en la Star Wars original de 1977. Ahora ha mostrado un nivel similar de desdén en un nuevo debate entre los fanáticos de Star Wars: Si el regreso de Han Solo en The Rise of Skywalker significó que él era un "fantasma de la Fuerza" o si era solo el producto de la imaginación de Ben Solo/Kylo Ren.

"¿Un fantasma de la Fuerza? No sé lo que es un fantasma de la Fuerza", le contó Ford a USA Today en una entrevista de promoción de su nueva película, The Call of the Wild.

"Pero no le cuentes esto a nadie", continuó. "No estoy hablando lo suficientemente alto para tu grabador. No tengo la más (palabrota) idea de lo que es un fantasma de la Fuerza. ¡Y no me importa!"

Lo que es exactamente la respuesta que uno esperaría de Harrison Ford. Su habilidad para desviar la necesidad de los fanáticos de debatir los detalles más pequeños de cada aspecto de Star Wars es pura magia. Ojalá que siga así por mucho más.