Hank Azaria no volvería a hacer la voz de Apu en The Simpsons: reporte

Apu no será más Apu en The Simpsons. Es decir, si el personaje continúa —algo que no se sabe—, Hank Azaria (The Birdcage) no lo seguirá interpretando.

En una entrevista con el sitio Web Slash Filme, el actor dijo: "Todo lo que sabemos es que ya no voy a hacer la voz, a menos que haya [alguna forma] de hacer la transición o algo así". Según la página Web, esa transición sería mediante alguna broma o explicación para que la voz la tome otro actor, de origen indio.

Más tarde, Azaria agregó que fue una decisión mutua entre él y los productores del programa: "Todos tomamos la decisión juntos. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Todos sentimos que es lo correcto y lo bueno ".

El New York Post se hizo eco de la nota y contactó a un representante de la serie, quien dijo que no harían comentarios al respecto.

Azaria, que ha sido nominado a cuatro premios Emmy por su labor en la serie animada, interpreta a Apu Nahasapeemapetilon desde la primera temporada, en 1990.

El personaje ha sido motivo de controversia desde 2017, cuando se estrenó el documental The Problem With Apu, donde el comediante Hari Kondabolu criticó a los actores blancos que retrataban a los asiáticos del sur con estereotipos. Desde entonces, Matt Groening, creador de la serie y Kondabolu entraron en una "guerra" verbal, en diferentes medios de comunicación.