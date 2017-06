‘Han Solo’ tiene nuevo director y ‘Minority Report’ celebra 15 años

Volvemos una semana más a Facebook Live para nuestro espacio sobre cine, series y temas de cultura popular CNET POP. No dejes de ver nuestro video.

En él empezamos explicándote la telenovela sobre esa película basada en el carismático piloto del Millennium Falcon, Han Solo. Tal como te contábamos hace un par de días Lucasfilm despedió a los hasta entonces directores de la película -- Phil Lord y Christopher Miller -- con la típica excusa de las diferencias artísticas.

Y hoy hemos sabido que el director que los sustituirá será el consagrado Ron Howard. Con Gabriel Sama reflexionamos sobre la idoneidad de esta elección y lo difícil que lo va a tener el cineasta teniendo en cuenta que la mayoría de la película ya estaba filmada y sólo quedaban tres semanas de rodaje. Apostamos por el director de Willow y Splash para salvar las cosas y conseguir una aventura divertida.

Lucasfilm

En el programa bromeamos también sobre que Howard no podrá pedirle ayuda interpretativa a Daniel Day-Lewis, que esta semana ha anunciado que se retira de la actuación después de haber trabajado con Paul Thomas Anderson en Phantom Thread. Moraleja: si Day-Lewis se dejara de colaborar con Anderson en películas como There Will Be Blood que le piden tanto esfuerzo al actor de método y se tomara las cosas un poco más a la ligera, tal vez no estaría retirándose. Al menos esa es la conclusión rápida que hacemos.

Y lo dejamos esta semana hablando de Minority Report porque se han cumplido 15 años de su estreno y entonces poco podíamos imaginar que iba a acertar tantas cosas sobre el futuro que nos espera.

Cosas como los vehículos autónomos, las conversaciones telefónicas con sonido e imagen a lo Facetime o el marketing personalizado que casi te ataca son ya una realidad de hecho. Ahora sólo nos queda lo del software que prediga asesinatos...

