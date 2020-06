Hamilton quiere democratizar la experiencia del musical en directo en Disney Plus

Disney

¿Tienes planes para el 3 de julio? Mi idea es arreglarme (con tacones y todo), dirigirme hacia mi sofá y ver Hamilton en Disney Plus. Este musical de Broadway se filmó en The Richard Rodgers Theatre en junio de 2016 durante un periodo de tres días. El compositor e intérprete Lin-Manuel Miranda, el rapero Daveed Diggs y el resto de los miembros del reparto original (como Okieriete Onaodowan, Phillipa Soo y Anthony Ramos) formaron parte de esa grabación que Disney Plus transmitirá en streaming en forma de película.

Tengo curiosidad por ver cómo se compara esta "captura de un directo" para la pequeña pantalla con la actuación en directo de la obra que vi el pasado mes de enero en San Francisco, con un reparto totalmente diferente y por un precio bastante más sustancioso que la cuota mensual de suscripción de Disney Plus.

"Una de las cosas a las que nos enfrentamos en Broadway es lo prohibitivo del precio de las entradas para mucha gente", explicó Diggs durante una conferencia de prensa virtual con el equipo de Hamilton celebrada el pasado 16 de junio por Zoom. "La gente no se podía permitir las entradas. E incluso si podían permitírselas, solo hay un número limitado de asientos".

El productor y director Thomas Kail, que también se ha encargado de la dirección de esta versión filmada de Hamilton, dijo que Disney tenía previsto estrenar el musical en su plataforma 15 meses más tarde del momento en el que finalmente podremos verlo. "No es que no se esté representando Hamilton, ahora mismo no hay representaciones en directo. No hay conciertos. No hay Broadway. No hay teatro regional", explicó el director sobre la importancia de este estreno.

Patricia Puentes/CNET

Miranda insistió en la idea de la democratización que ofrece este modo de experimentar Hamilton. El ganador de premios Grammy, Emmy, Pulitzer y Tony quería que esta obra estuviera disponible para todo el mundo y cree que a pesar de toda la gente que ha podido ver Hamilton durante sus cinco años en el escenario, será mucha más la que lo haga simplemente entre el 3 y 5 de julio en Disney Plus.

Cómo se filmó Hamilton

Para ver Hamilton en Disney Plus no vas a tener que preocuparte por estar puntualmente en el teatro, aparcar no va a ser un problema y seguramente en casa estés más cómodo que en una de esas minúsculas butacas de los teatros. ¿Pero cuánta energía y magia del directo contendrá esta actuación grabada?

"La tarea era tratar de crear un documento de lo que se siente al estar en ese lugar", explicó Kail. "Esto no quiere ser la obra de teatro. Es su propia experiencia. Hemos tratado de acoger el amor que sentimos por estar en el teatro".

Kail explicó también que para la versión final de esta película capturaron dos actuaciones en directo con público. La representación nunca se detuvo durante esas grabaciones y él no se centró en cómo actuaban los actores, sino simplemente en capturarlo. Las cámaras estaban colocadas entre la audiencia. El director también tuvo ocasión de grabar en el teatro con los actores pero sin público. En esas ocasiones el equipo de filmación sí subió al escenario y usaron steady cams y dollies.

Disney

"Es mejor que el mejor asiento del teatro", explicó Miranda. "Tommy [Kail] pasa por encima de nuestra cabeza en 'The Reynolds Pamphlet'. En algunos casos incluso rompe el proscenio de forma deliberada".

La película se grabó 10 meses después de que el reparto original cantara para el álbum Original Broadway Cast Recording y después de cientos de actuaciones en Broadway. Miranda bromeó sobre Hamilton siendo una de las películas más ensayadas de todos los tiempos, "a excepción de tal vez algunas escenas de David Fincher".

La relevancia actual de Hamilton

El reparto de Hamilton es consciente de que esto es mucho más que una obra musical. Fueron muy abiertos al hablar sobre las demandas de justicia social y protestas antirraciales que se están viviendo en las calles estadounidenses y alrededor del mundo actualmente.

"Me hace mucha ilusión ver cómo afecta esto a la juventud negra teniendo en cuenta todo lo que está pasando después de la muerte de George Floyd y las protestas en la calle", dijo Onaodowan. "En nuestra obra, Hamilton lucha a base de legislación, cambio y aquello que escribe. Quiero ver cómo inspira eso este movimiento. Me hace ilusión que los chicos que están enfadados y decepcionados vean esto y se den cuenta de que pueden poner su energía en la escritura, pueden retar a aquellos que están diciendo cosas que no les gustan. Igual que hizo Hamilton".

Disney

Soo habló a su vez de la importancia de la heterogeneidad de este reparto, resaltando cuán relevante es tener un grupo de intérpretes tan diverso, sobre todo para el público más joven. La actriz habló de la gente joven de color, mujeres jóvenes y mujeres asiáticas que se le acercan para agradecerle el hecho de poder ver a un grupo de personas en el escenario parecido a ellas mismas y a sus grupos de amigos. "Es bueno recordar la versión de ti mismo cuando eras esa persona y aquello que sentías cuando te inspiraban personas con las que formabas tus primeras experiencias artísticas".

En cuanto al futuro de Hamilton, después de su paso por los escenarios, su álbum, haber ganado una cantidad loca de premios y de esta versión filmada de la obra de teatro, Ramos tiene una idea de qué podría pasar a continuación: una adaptación cinematográfica musical. "Ya hemos hecho In the Heights. Lin, avísame cuando estés listo para hacer Hamilton", dijo el actor.