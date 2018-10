Halloween y la tecnología del terror: 5 dispositivos que nunca debieron existir

Halloween ya está aquí y en la redacción de CNET en Español hemos querido recopilar algunos dispositivos que consideramos han sido de terror en los últimos años. Probablemente ideas que, sobre el papel parecían muy buenas, pero que en la práctica no lo fueron tanto. Si quieres tener más detalles no te pierdas nuestro escalofriante video aquí abajo.

Reproduciendo: Mira esto: 5 tecnologías aterradoras que nunca debieron existir

Facebook Phone

Este recuento hemos querido comenzarlo con un teléfono que podríamos llamar el muerto viviente: el Facebook Phone, también conocido como HTC First, lanzado en 2013, y que incorporaba la interfaz de Facebook Home para convertirse en el teléfono predilecto de la red social.

Es probable que este teléfono no pareciera una pésima idea, pero sus características y su precio inicial de US$99 no parecieron convencer a los clientes de AT&T, sobre todo porque esa interfaz podías tenerla en cualquier otro teléfono Android. Un mes después prácticamente se regalaba por 99 centavos.

CNET

TwitterPeek

¿Un teléfono dedicado a tuitear? Sí, existió y se llamaba TwitterPeek, y hemos decidido llamarle el teléfono vampiro porque porque con su precio de US$200 en 2009, todo parecía indicar que quería chuparte la sangre, el dinero y tu energía.

Era incómodo y lento, y no podías ver imágenes que no estuvieran dentro del servicio. Y si querías leer un sitio Web, solo te permitía hacerlo como texto. Y no, no recibía ni siquiera llamadas.

Fire Phone

El Fire Phone de Amazon se lanzó en 2014 y parecía una gran idea, porque la empresa también vendía exitosamente tabletas y libros electrónicos. Sin embargo, ni su función de pantalla con tecnología 3D lograron hacer despegar a este teléfono, que costaba más de US$600 y no te permitía descargar algunos apps esenciales de Google a pesar de ser Android.

El teléfono solo pretendía venderte más artículos de Amazon.com, así que se convirtió en un fantasma que pululaba en la Web de la empresa, pero que pocos compraban. Un año más tarde se vendía por US$100 incluyendo suscripciones a Amazon Prime y otros regalos.

Palm

Palm revivió recientemente con un teléfono que no es un teléfono, y que básicamente es un zombie que no tiene vida propia y que utiliza al celular principal para darte notificaciones y otras funciones básicas.

Sabemos que este teléfono acaba de llegar al mercado, pero con un precio superior a US$300 y unas especificaciones regulares, previsiblemente es mejor que si necesitas un teléfono para ir a la fiesta de Halloween y no perder tu caro iPhone XS Max, adquieras cualquier otro gama media barato.

Google Glass

Las Google Glass no son un teléfono pero su tecnología sí que nos da miedo, tanto como el omnipresente Lord Voldemort de Harry Potter, porque... imagínate que todo mundo lleve unas gafas con una cámara capaz de grabarte a cada momento. Ese es el motivo por el cual las gafas de la empresa de Mountain View que jamás llegaron al mercado son la peor pesadilla tecnológica de este ranking de dispositivos que jamás debieron existir.