Matthew Griffiths

Adrián Lamo, un conocido pirata informático, falleció a los 37 años.

Lamo fue conocido por hackeos de alto perfil de compañías como Microsoft, y más tarde por entregar a Chelsea Manning a la FBI después de recibir documentos filtrados. No está claro cómo murió. El forense del condado de Sedgwick, Kansas, donde vivía Lamo, confirmó su muerte pero no proporcionó más detalles, según reportó ZDNet, sitio hermano de CNET y CNET en Español.

En el grupo de Facebook 2600 | The Hacker Quarterly el padre de Lamo, Mario Lamo, publicó un homenaje a su hijo el viernes.

"Una mente brillante y un alma compasiva se ha ido; él era mi hijo amado", escribió el padre.

Lamo, un colombiano-estadounidense que vivía en Wichita, Kansas, una vez fue apodado "hacker sin hogar" porque iba y venía sin destino por todo Estados Unidos en autobuses Greyhound, encontrando refugio con amigos o en edificios vacíos.

Lamo estuvo en el centro de una persecución de la FBI en 2003, donde los agentes vigilaron la casa de su familia en Sacramento, California, durante cinco días hasta que Lamo se entregó. Había sido buscado después de usar conexiones públicas a Internet para entrar en redes corporativas y sitios Web y obtener acceso no autorizado a The New York Times, Microsoft y LexisNexis.

El joven hacker editaba artículos de noticias en Yahoo y usaba LexisNexis para buscar a los propietarios de autos policiales encubiertos. Después de que Lamo se entregó, el notorio pirata informático fue condenado a seis meses de arresto domiciliario, junto con 2 años de libertad condicional y pagar una multa de US$60,000.

Otros sitios Web que hackeó le agradecieron las pruebas de irrupción no invitadas. Una vez se jactó de irrumpir en Excite@Home, un sitio Web que ya no existe, y de responder las solicitudes de ayuda de los usuarios que habían sido ignoradas.

El nombre de Lamo resurgió en las noticias después de que entregó a Manning al gobierno de EE.UU. en 2010, algo que lo hizo objeto de múltiples amenazas de muerte en la Web. Manning fue arrestada por la información de Lamo y sentenciada a 35 años de prisión. Fue liberada el año pasado después de que el presidente Barack Obama le concediera el indulto en 2016.

Los documentos militares filtrados aparecieron en WikiLeaks, cuyo fundador, Julian Assange, reaccionó a la muerte de Lamo en Twitter, insultándolo y llamándolo un "soplón de la FBI en serie", entre otros nombres.