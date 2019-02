Agrandar Imagen James Martin/CNET

Hackers obtuvieron ilegalmente la información de alrededor de 620 millones de cuentas personales de usuarios en sitios como 500px, MyFitnessPal, ShareThis, Fotolog, DataCamp, entre otros.

La información ya está a la venta en la Deep Web por US$20,000 en Bitcoin, dice The Register que fue el primer medio en dar a conocer la filtración de datos. Un total de 16 sitios son los afectados, según el reporte, y la filtración en cada sitio es de diferente magnitud: Dubsmash es el más afectado con 162 millones de cuentas, mientras que DataCamp es el de mejor repercusión con 700,000 cuentas.

Algunos de estos datos fueron obtenidos por hackers a lo largo de 2018, dice The Register, solo que ahora es que se pone a la venta esta información en masa para obtener más ingresos por su venta. El vendedor, contactado por el medio, dice que el paquete de información ya fue comprado al menos en una ocasión.

The Register dice que el precio por una copia de esta información es relativamente bajo para que entidades dedicadas al spam y otros hackers lo adquieran ya sea con la finalidad de crear una campaña de publicidad por correo, o para usar los nombres de usuario y contraseñas filtradas e intentar tener acceso a servicios como Gmail o Facebook esperando que los usuarios utilicen las mismas contraseñas.

Para confirmar que la información es real, The Register hace memoria de los avisos que sitios afectados como MyFitnessPal, Animoto y MyHeritage hicieron el año pasado sobre una filtración de información. Asimismo, MyHeritage, 500px y EyeEm confirmaron al medio que la información fue robada de sus servidores. 500px, un portal de fotografía, confirmó que todo usuario que creó una cuenta antes del 5 de julio de 2018 está afectado.

Internet no es un lugar 100 por ciento seguro y no hay plataforma o contraseña a prueba de ataques cibernéticos. Sin embargo, hay medidas que puedes tomar para estar un poco más protegido: utiliza un administrador de contraseñas (los hay gratuitos y muy seguros como LastPass), nunca uses la misma contraseña para varios servicios por Internet, usa un VPN en conexiones públicas y activa la verificación de dos pasos en los servicios que sean compatibles.