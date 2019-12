Hacer garabatos puede evitar que te desconcentres en las reuniones

Getty Images

¿Te son familiares las florecitas y cajas tridimensionales que dibujas en un papel cuando una reunión de trabajo se prolonga demasiado? ¿Qué pasaría si te dijera que los garabatos que haces distraídamente pueden ayudarte a prestar más atención, mejorar tu concentración e incluso darte una idea del funcionamiento interno de tu mente?

Los garabatos han sido considerados erróneamente como un hábito inútil que hace que parezca que no estás prestando atención, pero numerosos estudios han sugerido su potencial para mejorar la función cognitiva. Así que ahora tienes permiso para quitar la tapa al bolígrafo y garabatear a tu gusto.

¿Qué es garabatear?

Primero, quiero establecer la distinción entre garabatear y dibujar. Garabatos son las marcas de lápiz o lapicero que haces de manera aleatoria mientras tus sentidos están ocupados en otra cosa. Dibujar, en cambio, requiere un pensamiento consciente y toda la atención del artista. Es fácil que te quedes absorto en tus garabatos y de pronto comiences a dibujar, pero notarás que una vez que pasas de una actividad a otra dejas de prestar atención a la persona que se supone que estás escuchando.

En resumen, si solo haces trazos aleatorios como flores sencillas o patrones en tu hoja de papel, son garabatos. Si te vuelves hacia la persona que está a tu lado y comienzas a dibujar un retrato completo de su rostro, entonces estás dibujando.

¿Pueden los garabatos mejorar realmente la memoria, la concentración y la atención?

Puede parecerte sorprendente, pero muchas teorías de la función cognitiva sugieren que la respuesta es sí.

Un estudio de caso sugiere que el autocontrol es como un músculo: mientras más lo usas, más se cansa, y luego necesita un descanso para continuar. Estar sentado en una reunión y escuchar a alguien hablar requiere de mucho autocontrol (al menos en mi caso), y garabatear puede proporcionar ese pequeño descanso que la mente necesita para seguir prestando atención. Puede que hacer un dibujito a lápiz no sea tan efectivo como pausar la reunión para ponerte de pie y estirarte, pero una pequeña distracción para mantener tus manos ocupadas puede permitir que tu autocontrol descanse por un momento y pueda seguir escuchando toda esa información importante.

En otro estudio ampliamente citado, dos grupos escucharon un mismo mensaje telefónico que enumeraba a los invitados que asistirían a una fiesta o que no podrían asistir. Un grupo hizo garabatos sombreando formas previamente dibujadas mientras escuchaba el mensaje de voz y pudo recordar un 29 por ciento más de nombres de invitados que asistirían que el grupo que no hizo garabatos. Este hallazgo sugiere que garabatear puede proporcionar suficiente estímulo a tu "músculo" del autocontrol como para que este pueda prestar mejor atención a la información que te presentan.

Garabatear también puede ayudar a aliviar el estrés al reducir los niveles de cortisol. Si alguna vez has sentido ansiedad durante una reunión por un tema no relacionado con el trabajo, sabes bien lo difícil que es concentrarse cuando tu mente está invadida por pensamientos nerviosos. Dibujar líneas y garabatos proporciona suficiente desahogo artístico como para calmar tu ansiedad. Cuando sus manos están ocupadas, transfieres parte de esa energía nerviosa al papel y eso permite que tu mente se concentre.

¿Pueden los garabatos revelar algo más profundo sobre tu personalidad?

No quiero sonar demasiado freudiano, pero los garabatos y el dibujo libre han sido utilizados como una potente herramienta psicoanalítica para revelar pensamientos ocultos.

Algunos científicos han teorizado que el cerebro tiene dos sistemas de pensamiento distintos. Uno es el modo predeterminado de tu mente y es el que usas cuando estás distraído holgazaneando. El otro sistema es más activo y se activa cuando te concentras intencionalmente en algo. El modo de pensamiento predeterminado, a menudo llamado subconsciente, es un área importante de los estudios psicoanalíticos y desde hace mucho se piensa que puede dar luz sobre los rasgos fundamentales de tu personalidad.

Los profesionales médicos usan los garabatos como una forma de acceder a este pensamiento subconsciente, ya que los dibujos simples de un paciente a menudo tienen una correlación con la producción desconocida de su mente subconsciente. Los psicólogos han utilizado los garabatos como una forma de evaluar el estado mental, incluidos indicios de trastornos mentales, así como la personalidad, la capacidad de atención y las habilidades de aprendizaje del paciente. Por ejemplo, un psicólogo puede pedirle a un niño que garabatee lo que se le ocurra y luego evaluar el dibujo en busca de indicios de irritabilidad, timidez o una imaginación activa.

Este vínculo funciona porque se plantea que los garabatos son imágenes de autoexpresión, y sabemos que las personas realmente muestran cómo son cuando no están fingiendo ser alguien más. Por lo tanto, cuando garabateas y no te concentras en nada en particular, se puede revelar tu mente verdadera.