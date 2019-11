Los guionistas de The Rise of Skywalker pidieron consejo a George Lucas

Lucasfilm Ltd.

Si The Rise of Skywalker es la conclusión de la historia de la familia Skywalker en Star Wars, y qué mejor que acudir a George Lucas, su creador, para consultarle lo que planeas hacer. Eso es exactamente lo que hizo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, antes de que los guionistas empezaran a escribir el argumento del Episodio IX, según confesó la ejecutiva a la revista Entertainment Weekly.

Aunque Lucas no se involucró en la producción de The Rise of Skywalker, accedió a reunirse con Kennedy y con los dos guionistas responsables de escribir el final de la saga, J.J. Abrams y Chris Terrio. Esto no significa que The Rise of Skywalker es una idea de Lucas, pero al menos demuestra el respeto que Abrams, Terrio y Kennedy tienen por el creador de Star Wars.

"Nos sentamos con George [Lucas] para una larga reunión antes de empezar a escribir este episodio final, así que tuvimos el beneficio de sus pensamientos. Tomamos muchas notas. Como diría Yoda, existe una gran responsabilidad al hacer esto, y creo que todos nos lo tomamos en serio", explicó Kennedy a EW.

La misma Kennedy reconoce que Lucas no se sintió satisfecho con los episodios VII y VIII de Star Wars (los cuales produjo Disney ya sin la participación del fundador de Lucasfilm). "Quizás [Lucas] no esté de acuerdo con todas las decisiones que tomó J.J. [Abrams]. Es posible que no esté de acuerdo con cada decisión que tomó Rian [Johnson]. Pero él aprecia las películas. Eso lo sé", concluyó Kennedy.

Además de Abrams y Terrio, el Episodio IX también contará entre sus guionistas a Colin Trevorrow —junto con su socio Derek Connolly—, contratado originalmente para escribir y dirigir la película, pero que abandonó el proyecto por diferencias con Lucasfilm. El que los nombres de Trevorrow y Connolly aparezcan en los créditos revela que sus aportes fueron sustanciales para la historia.

En una entrevista concedida a la revista Empire —y publicada el 22 de noviembre de 2019—, Trevorrow expresó agradecimiento a Abrams por haber "abrazado algunas de nuestras ideas". Y añadió que traer de regreso al Emperador fue idea exclusiva de Abrams. "Honestamente, es algo que no consideré. Lo felicito por eso. Esta era una historia difícil de desbloquear y él encontró la llave".

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre de 2019.