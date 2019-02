Guillermo del Toro quiere darte un buen susto en los teasers de su nueva película

Coescrita y co-producida por el realizador mexicano Guillermo del Toro, Scary Stories to Tell in the Dark dio a conocer sus primeros dos teasers el domingo antes del inicio del Super Bowl 2019, entre los Los Carneros de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

La película es dirigida por André Øvredal (The Autopsy of Jane Doe) pero es un proyecto abanderado por Del Toro, de quien es ampliamente conocida su pasión por los monstruos y el cine de terror.

Scary Stories to Tell in the Dark está inspirada en la serie de libros del mismo nombre escritos por Alvin Schwartz e ilustrados por Stephen Gammell. Son novelas de horror dirigidas al público infantil y, según su sinopsis oficial, trata sobre "un grupo de jóvenes intenta resolver un misterio que involucra una serie de muertes horribles en su pequeña ciudad natal".

Producida por Lionsgate y CBS Films, la película fue coescrita por Del Toro, John August, Marcus Dunstan, Patrick Melton y los hermanos Dan y Kevin Hageman.

Scary Stories to Tell in the Dark se estrena en cines el 9 de agosto.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.