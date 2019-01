Guillermo del Toro explica la genialidad de Roma en un hilo de tuits

¿Eres de los que aman u odian a la película Roma (2018), de Alfonso Cuarón? Hay de los dos pareceres. Pero, si tienes dudas sobre la grandeza de este filme -- en CNET en Español somos fanáticos, como puedes comprobar en nuestra reseña del filme -- el cineasta mexicano Guillermo del Toro ha publicado el lunes un hilo de comentarios en Twitter en el que destaca varios aspectos que, a su juicio, hacen grande a la película de Cuarón.

10 observaciones personales sobre ROMA.



1) Para mi, el Plano incial sugiere que la Tierra (el piso infestado de mierda) y el Cielo (el avion) estaran siempre lejos pero el agua los revela y une brevemente, como un espejo. En ROMA las verdades las revela el agua. — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 14, 2019

Ya en octubre de 2018 Guillermo del Toro había confesado que Roma se ubica entre sus cinco películas favoritas de todos los tiempos. Pero ha sido en Twitter donde se ha permitido explicar en detalle todos los elementos que lo cautivan del filme.

"Roma es, en todo sentido, una pintura mural, un fresco enorme. Lo anuncia así el uso de angulares y de elaborados dollies laterales. Cuarón cifra su dramaturgia en imagen y sonido. Todo esta ahí", escribe Del Toro, quien también reserva elogios para la simbología del agua y del cielo en las tomas iniciales y finales, así como para el uso de los silencios y algunos momentos muy impactantes del filme.

"Me parece que está poco difundido el hecho de que Cuarón y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de Mexico -- con banquetas, lámparas, asfalto, tiendas, etc., etc. Un logro titánico", añade el director mexicano para destacar el esfuerzo de producción de Roma.

Es un hilo en Twitter que funciona tanto como crítica cinematográfica como una cátedra instructiva o una carta de amor a las películas. No en balde, la página Web Quartz publicó el artículo La cuenta de Guillermo del Toro en Twitter es el mejor curso de cine gratuito online. "¿Quién necesita ir a una escuela de cine cuando puedes seguir a Guillermo del Toro en Twitter?", pregunta la nota.

Del Toro tuitea en español e inglés y, en el caso de Roma, también desarrolló en inglés el hilo que elogia el filme para llegar así al mayor número de seguidores.

El realizador emplea esta red social no para destacar su propia obra sino para manifestar su entusiasmo por otros directores y por película que ha visto. Por ejemplo, un hilo sobre los méritos de Logan (2017), de James Mangold; un elogio sobre un videojuego o un tuit que explica cómo se hizo un efecto visual en el cine mudo.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.