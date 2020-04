Estas son las series que Guillermo del Toro ve en el encierro

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Guillermo del Toro escribió en Twitter, el 19 de abril, que tendría una reunión virtual con otros directores de cine para compartir gustos de series, libros y películas durante la cuarentena forzada para contener la propagación del coronavirus . El resultado fue un extenso hilo de recomendaciones audiovisuales, que pueden servir como una guía en este tiempo de encierro.

Los directores invitados a este primer encuentro fueron Jordan Peele (Get Out), Edwar Wright (Baby Driver), Rian Johnson (Knives out) y Scott Derrickson (Doctor Strange). Pero en plena discusión se unieron Darren Aronofsky (Mother), Ari Aster (Midsommar), Ava DuVernay (When They See Us), entre otros.

Durante la conversación, el ganador del Oscar por The Shape of Water confesó que le ha enseñado a sus hijos algunos clásicos como Singin in the Rain (1952) y Rear Window (1954). Para su consumo, revisó películas de Mitchell Leisen (Easy Living) o (Death Takes a Holiday), un director que considera infravalorado. Berlanga y Céline Sciamma son otros realizadores que está repasando.

Del Toro también ofreció títulos actuales y contemporáneos que se pueden ver en los servicios de streaming, por ejemplo, Ozark y Better Call Saul. Y no creas que por ser un director reconocido el mexicano no tiene su placer culpable.

Del Toro afirmó que es fanático de Chopped, el reality show sobre duelos culinarios que presentó Ted Allen y que inició sus transmisiones en Food Network, en 2007.

Otros directores escribieron que están viendo series y películas muy diferentes, como Notting Hill, The Turin Horse, The Sopranos, 3 Women, Barton Fink, Amelie, Rashamon y Total Recall. A continuación puedes ver el hilo de recomendaciones:

I loved the third season of OZARK — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020

Antes de la cuarentena, del Toro trabajaba en Nightmare Alley, su próxima película basada en la novela de William Lindsay Gresham. El elenco de estrellas lo conforman: Willem Dafoe, Cate Blanchet, Bradley Cooper, Rooney Mara, Richard Jenkins y David Stratharin.