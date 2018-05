Guillermo del Toro hará una serie de terror para Netflix

El nuevo proyecto del director mexicano Guillermo del Toro, tras su triunfo en los premios Oscar 2018 con The Shape of Water, es una serie del género de horror para Netflix llamada 10 After Midnight.

Netflix hizo el anuncio el lunes a través de un comunicado. La serie será una antología –al estilo Black Mirror o The Twilight Zone–, pero focalizada en el género de terror, en el que "Del Toro presentará una colección de historias curadas personalmente, que son igualmente sofisticadas y horroríficas", según señala el comunicado.

Del Toro ya produce un show en Netflix, la serie de dibujos animados Trollhunters, cuya tercera parte se estrena el 25 de mayo en la plataforma de streaming.

En 10 After Midnight, el realizador, además de ser creador y productor ejecutivo de la serie, también escribirá y dirigirá algunos episodios. "Además, él mismo seleccionará a un equipo integrado por los mejores escritores del género y excitantes nuevos directores para que hagan que su selección cobre vida".

La serie también tendrá como productores ejecutivos a J. Miles Dale (productor de The Shape of Water junto a Del Toro) y a Gary Ungar.

The Shape of Water obtuvo cuatro premios Óscar en la ceremonia 2018 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. El tema del horror no le es extraño al director, pues es un género en el que Del Toro ha incursionado antes: la serie televisiva The Strain (2014-2017) y las películas Mimic (1997) y Cronos (1993), entre otras.

La serie 10 After Midnight todavía no tiene fecha fijada de estreno.

