Guillermo del Toro conoce a George R.R. Martin y explota Twitter

Ambos tienen barba, gafas y sobrepeso. Los dos son maestros en el género fantástico también. Pero la verdad es que Guillermo del Toro y George R.R. Martin nunca habían lucido tan parecidos como el día en que coincidieron vestidos ambos con camiseta y sudadera negra el miércoles de esta semana.

El director mexicano decidió tomarse una fotografía con el escritor de las novelas que inspiraron la serie Game of Thrones. Y le robó la emblemática gorra marinera de Martin para ponérsela y posar ante las cámaras. El resultado fue hilarante, la verdad.

He kept the hat. pic.twitter.com/PAhEwnWcLt — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 3, 2018

Who wore it better? pic.twitter.com/nEhlpGUw13 — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 3, 2018

¿Separados al nacer? Lo cierto es que ambos tuits generaron, en conjunto, más de 95,000 "Me Gusta" en Twitter en apenas 24 horas. Y las respuestas de los fanáticos en los comentarios no se hicieron esperar.

Necesito poner esta foto en mi cel , en mi compu y en el nicho de mi mamá y no me importa que se enoje si quito a san juditas, esta foto es la gloria. — YasEli. (@yaeacuarelle) October 4, 2018

C'mon just do it already!!! pic.twitter.com/IAg5tKy9xr — Jose Juan Barba (@JJBarbaMedina) October 4, 2018

Guillermo del Toro obtuvo en 2018 el Oscar a mejor director por The Shape of Water y en la actualidad produce la película antológica Scary Stories to Tell in the Dark, que dirigirá André Øvredal con miras a estrenarse en noviembre de 2019.

George R.R. Martin prepara el lanzamiento el 20 de noviembre de su nuevo libro, Fire and Blood, sobre la historia de la familia Targaryen, mientras espera el debut de la octava y última temporada de la serie Game of Thrones en HBO.

