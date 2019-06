Vuelve circular en redes el billete con la cara de Guillermo del Toro

Si fuera por sus seguidores en Twitter, Guillermo del Toro ya sería presidente de México.

Desde el jueves 20 de junio, circula en Twitter la propuesta de que el rostro del cineasta ganador del Oscar, sustituya al de Benito Juárez en los billetes de 500 pesos.

La vena filantrópica de Del Toro y su desparpajo para responder a preguntas intrincadas con la frase: "Porque soy mexicano", lo han convertido en un ídolo, al menos en las redes sociales. Por eso no sorprende el movimiento en favor del artista.

"¿Para cuando ponen a mi Guillermo del Toro en el de 500?", por ejemplo, se pregunta el usuario que se identifica con el gracioso nombre de Ivanovich drunk.

Para cuando ponen a mi Guillermo del Toro en el de 500? pic.twitter.com/N8uN487Dgn — Ivanovich drunk (@el_kroner) June 21, 2019

Las respuestas al tuit van desde los que secundan que el rostro de Del Toro adorne un billete de mayor denominación, hasta que podría ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Otra usuaria pedía directamente que eliminaran del billete al expresidente de México Benito Juárez, para darle cabida al realizador audiovisual:

Quiten a Benito Juarez del billete de 500 y pongan a Guillermo del Toro — Camila Fagen (@camila_fagen) June 21, 2019

Sin embargo, no es la primera vez que esta petición se vuelve viral, pues en 2018 un billete de 500 pesos con el rostro de Del Toro fue muy compartido en las redes sociales. El propio del Toro los bautizó como "Panchólares" y difundió la imagen desde su cuenta oficial.

Del Toro tiene una gran red de seguidores, no solo por sus películas, como The Shape of Water o el Laberinto del Fauno, cintas reconocidas a nivel mundial, ya que además ha colaborado desinteresadamente en obras sociales, desde individuos particulares que le piden ayudan vía Twitter y él responde, hasta equipos deportivos que representan oficialmente a México en el extranjero.

Por ejemplo, vía Twitter se ofreció a pagar los boletos de avión de los 12 integrantes de los equipos de primaria y secundaria que competirían en la Olimpiada de Matemáticas en Sudáfrica.

Asimismo, en 2017, una usuaria lo contactó para que difundiera un enlace para recaudar fondos para la operación de una persona. El director respondió la petición y pagó él mismo la intervención quirúrgica.

Sin embargo, quizá lo que causó más furor en redes fue su respuesta cuando le preguntaron —recién recibido el Oscar—, cómo hacía para tener un balance entre el horror y la sensibilidad. "Porque soy mexicano", respondió y eso generó muchas más admiración de la que te tenía. Aquí te dejamos el video de ese momento.