Guillermo del Toro: 'Esta cuarentena es una experiencia increíble para aprender'

Guillermo del Toro no desfallece. El cineasta mexicano ha participado este 25 de julio en un panel de Comic-Con 2020 para promover su película como productor Antlers, junto al director de la misma, Scott Cooper (Crazy Heart). Antlers está protagonizada por Keri Russell y Jesse Plemons.

Antlers, que se estrenará en cines el 21 de febrero de 2021, se basa en el mito de los indígenas americanos referente al wendigo. Del Toro y Cooper han explicado que el wendigo representa -- de una forma alegórica en la películas -- las ideas de avaricia y colonialismo.

Pero, además de hablar de este proyecto, Del Toro ha contado en qué ocupa sus días de encierro en casa. "Esta cuarentena en interiores ha sido una experiencia increíble para aprender", ha dicho el cineasta, que añadió que ve fragmentos de al menos 10 películas al día y un mínimo de 3 títulos enteros. Del Toro ha dicho que títulos como Catch Me If You Can, Inside Lewyn Davis o Blade Runner están en rotación constante en su hogar.

El cineasta también ha confesado su fascinación por las películas en formato físico, sobre todo en DVD y Blu-ray, diciendo tener una colección de más de 7,000 títulos ordenados por orden alfabético. Además de declararse un creyente del formato físico, Del Toro ha explicado lo mucho que le gusta ver los extras de los DVDs y consumir películas con los comentarios de sus directores activados. El mexicano ha dicho tener predilección por tres cineastas: Walt Disney, Alfred Hitchcock y Luis Buñuel.

El oscarizado director de The Shape of Water también ha dicho estar en contacto con diferentes directores, vía mensaje de texto, estos días de encierro. Y por supuesto ha estado también comunicándose con Cooper. Del Toro ha explicado que uno de los motivos por los que produce películas como Antlers es porque le gusta aprender cosas de otros cineastas.

Rodar en tiempos de coronavirus

Del Toro estaba preparando su próximo proyecto como director, Nightmare Alley, cuando se produjo la crisis por el coronavirus y ha hablado del reto que le va a suponer trabajar en ese proyecto a partir de ahora. Sobre todo con un reparto que incluye a Cate Blanchett, Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara, Ron Perlman y Willem Dafoe.

"Básicamente nos dedicamos a mirar horarios. La bendición de tener este reparto es maravillosa, pero las dificultades de reprogramarlo todo son enormes porque todo el mundo tiene otras cosas que hacer", ha explicado Del Toro.

El cineasta ha dicho que van a tomar todas las precauciones posibles para poder rodar: "Tienes que ser estéril y tener a todo el mundo en condiciones que son casi clínicas, pero a la vez recrear un carnaval". El director ha explicado cómo va a cambiar su trabajo con los extras, por ejemplo. En lugar de contratar a estos profesionales los días que necesiten rodar con ellos, van a tener que contratarlos durante semanas enteras porque no pueden arriesgarse a que se vayan a trabajar a otras producciones y luego lleguen a la suya sin haber hecho la cuarentena necesaria.

"Mi sensación es que esto va a continuar pasando, con suerte, durante unos meses y rodar va a ser interesante. Pero ser cineasta es el arte de extraer belleza de la adversidad", ha añadido Del Toro.

Desde luego nos intriga ver la belleza que el director mexicano pueda extraer de esta situación.

