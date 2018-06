Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón producirán 'remake' de 'The Witches'

Universal Pictures

El escritor Roald Dahl (1916-1990) es uno de los autores más cotizados por Hollywood. Sus libros han inspirado películas por Steven Spielberg, Tim Burton, Wes Anderson y Nicolas Roeg, entre otros.

Y ahora debe sumarse a esta lista a los realizadores Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Robert Zemeckis, pues los tres preparan un remake de la película The Witches (1990), basada en el relato homónimo de Roald Dahl, publicado en 1983.

Según reporta Variety, Robert Zemeckis (Back to the Future) está en las negociaciones finales con Warner Bros. para dirigir esta nueva adaptación, que contará como productores a los cineastas mexicanos Guillermo del Toro (The Shape of Water) y Alfonso Cuarón (Gravity).

De hecho, Variety asegura que estaba previsto que el mismo Del Toro dirigiera la película, pero que compromisos contraídos con otros proyectos lo alejaron de esta responsabilidad, que delegó en Zemeckis.

Zemeckis también escribirá el guión, que se centra en la historia de un niño de 7 años de edad y su abuela noruega, quienes deben enfrentar a un grupo de brujas en un hotel de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra.

Esta historia ya fue llevada al cine en 1990, con Angelica Huston en el papel de la jefa de las brujas, pero Variety señala que la película de Zemeckis se enfocará más en el libro, que sitúa la aventura final en un castillo noruego (y que la película de 1990 omitió totalmente).

La nueva adaptación de The Witches no cuenta con fecha estimada de estreno.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.