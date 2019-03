Guerra de cámaras: Galaxy S10E vs. iPhone XR

César Salza / CNET

El Galaxy S10E es el teléfono de la gama alta de Samsung de menor precio, y eso le pone en la posición de competir con el iPhone XR, porque ambos cuestan menos de US$800. Si eres de esos que estás pensando entre uno de los dos dispositivos pero no sabes cuál elegir, aquí vamos a comparar sus cámaras para ayudarte un poco con esa decisión.

Hemos sacado ambos teléfonos a hacer fotografías alrededor de San Francisco de día y de noche, en interiores y exteriores, y a continuación te contamos nuestra experiencia. Puedes ver todas las fotos en la siguiente galería, y leer nuestra experiencia más abajo.

Galaxy S10E: Cámara para bonitos retratos

El Galaxy S10E es el teléfono de Samsung que incluye una doble cámara trasera, y no triple. Tiene un sensor de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) y otro gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) (123 grados). Esto significa que no tiene un sensor telefoto, por lo cual sus fotografías retrato las hace mediante software.

A pesar de esto, en nuestras pruebas los retratos del Galaxy S10E resultaron ser muy bonitos. El teléfono logra hacer un buen recorte de la persona u objeto y además te permite aplicar cuatro modos distintos de fondo borroso, lo que hace que puedas tener mejores fotografías para compartir en redes sociales.

Este teléfono no hace buenas fotos nocturnas, a pesar de que tiene una herramienta de inteligencia artificial que reconoce hasta 30 escenas, entre ellas interiores, exteriores e incluso la propia noche. Sus fotos no son tan buenas como la de los Huawei Mate 20, que sí poseen esta herramienta.

En general, la cámara ofrece un buen resultado con colores brillantes que, sin embargo, no hacen parecer la foto como muy editada o falsa, una creciente preocupación de los usuarios, porque algunos teléfonos de origen chino aplican demasiados efectos a su software.

Su cámara frontal de 10 megapixeles hace buenas fotos y ambas tienen todos los efectos de retrato y adicionalmente la opción de hacer fotos gran angular.

iPhone XR: Mejores fotos en condiciones de buena luz

El iPhone XR tiene un único sensor de 12 megapixeles con f/1.8. En nuestras pruebas hemos visto que este teléfono hace buenas fotografías cuando hay zonas bien iluminadas. Probablemente los paisajes son su mayor punto a favor.

Apple no aplica o permite que tengas un modo belleza o una mejora de imágenes mediante AI, por lo cual sus retratos podrían no encantarte, además su efecto borroso no es tan bueno, no puede editarse como en el teléfono de Samsung y solo sirve para personas: no retrates a tu gracioso perro ni a ningún otro objeto.

El iPhone XR es un teléfono horrible para hacer fotos nocturnas, no de paisajes, pero de personas, ya sea con la cámara principal o con la frontal. Sus colores en general son menos brillantes, aunque a veces son muy apegados a la realidad, por lo cual dependiendo de tus gustos podría encantarte más o menos.

¿Qué cámara te gustó más? A todas luces parece que la del Galaxy S10E gana esta batalla, aunque todo depende de tus gustos, tu presupuesto y sobre todo qué sistema operativo prefieres.

