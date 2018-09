Guardians of the Galaxy Vol. 3: Fecha de estreno, elenco, trama, rumores

Marvel Studios

En julio de 2018, los Guardians of the Galaxy enfrentaron un oponente que quizás ellos mismos no pueden vencer: la mismísima Disney. La compañía despidió al director y guionista James Gunn luego de que se hiciese públicos varios tuits ofensivos escritos por Gunn entre 2008 y 2012 -- que hacían mofa sobre la pedofilia y la violación -- generaron un intenso debate online. Y a finales de agosto de 2018, Dave Bautista, quien interpreta a Drax en la saga, afirmó públicamente lo que se daba por hecho pero no había sido confirmado: que la película se encontraba en un limbo mientras Disney y Marvel Studios deciden cómo continuar la serie de películas sin Gunn. Y quizás sin Bautista también.

"Están cancelando la película, está suspendida indefinitivamente", dijo Bautista en The Jonathan Ross Show. "Para ser honesto contigo, no sé si deseo trabajar con Disney". Disney no respondió inmediatamente una solicitud de comentario al respecto.

De todas las estrellas de la película, Bautista ha sido quien ha hablado con más vehemencia a favor de que Gunn regresase al proyecto, pero el resto de los Guardianes tampoco se desprendió de su líder sin antes dar la pelea. Peticiones de los fanáticos urgieron a Disney para que volviera a contratar a Gunn, y el elenco del filme firmó una carta pública pidiéndole al estudio que reinstalara al director en la tercera película.

Pero volver a contratar a Gunn resultaba difícil de cumplir, reportó Variety, debido al contenido de los tuits y a la imagen orientada a la familia de la corporación Disney. Ese mismo reporte indica que el estudio de cine no siente presión de apresurarse en contratar a un nuevo director, lo que quizás retrase la fecha prevista de estreno. También se debate sobre si un nuevo director estaría dispuesto a trabajar con el guión que Gunn ya completó.

Actualizaremos esta historia a medida que se produzcan nuevos anuncios sobre el Volumen 3 de Guardians of the Galaxy.

Fecha de estreno y producción

En referencia a la fecha de estreno, vale decir que está en el aire, tanto como puede estarlo la nave de Star-Lord, el Milano (¡llamada así por la actriz Alyssa Milano!). Aunque no se había hecho un anuncio oficial, muchos pensaron que el rodaje empezaría en otoño de 2019 para un lanzamiento en cines en 2020. Pero el despido de Gunn y la pausa en la preproducción lo ponen en duda. The Hollywood Reporter cita una fuente que afirma que "el cronograma quedó deshecho", aunque se desconoce cuál será la nueva fecha de producción.

Variety también informa que Disney aún no se ha reunido con posibles sustitutos de Gunn, y podría verse forzada a buscar fuera de la lista usual de directores de Marvel debido a que esas personas ya tienen películas comprometidas en sus agendas. Variety añade que el estudio buscará a alguien con el mismo tipo de "sensibilidad fuera de lo común" que Gunn mostró en las dos primeras películas, estrenadas en 2014 y 2017.

Se desconocen, por supuesto, los lugares de rodaje, pero la primera película se rodó principalmente en Londres, la segunda en Atlanta. Guardians of the Galaxy Vol 2 usó las 18 salas de filmación disponibles en Pinewood Studios Atlanta. Se espera que la tercera película, siempre que se haga, se quede en Atlanta por razones de espacio.

"Filmamos a los primeros Guardians en Inglaterra, pero debido a que Pinewood Atlanta cuenta con tanto espacio de filmación, pudimos tener nuestra base de producción completa allí", dijo Gunn en las notas de producción para el Vol. 2. "Aunque gran parte de la película fue creada en computadora, me gusta tener tantos sets reales como sea posible y hacer que los ambientes sean lo más reales posibles para que equilibre los elementos digitales hechos en la computadora".

Elenco: ¿Quién es quién?

Argumento, rumores y teorías

¿Quién falleció? Si viste Avengers: Infinity War (spoilers a continuación), sabes que Thanos mató a muchos de los héroes de Marvel, y los Guardianes no salieron indemnes. Star-Lord, Gamora, Drax, Mantis y Groot parecen haber muerto. Pero Avengers 4 podría traer de regreso a cualquiera de ellos. Todos excepto Gamora fueron disueltos cuando Thanos adquirió finalmente todas las gemas del infinito y "reequilibró" el universo. La muerte de Gamora luce definitiva; su padre adoptivo, Thanos, la arrojó por un precipicio para producir el sacrificio que conquistara para él la gema del alma. Pero algunos fanáticos discuten podría estar viva dentro de la gema del alma, y de esa manera podría ser liberada después. Esperemos que sea así, por el bien del pobre Peter Quill.

Señora, soy Adam: Se insinuó la aparición del superhéroe Adam Warlock en una de las escenas postcréditos que se muestran al final de Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ayesha observa lo que parece ser un capullo o envoltorio con una persona en su interior, y anuncia: "Creo que lo llamaré ... Adam". Adam Warlock ha sido un personaje de Marvel desde 1967, y Gunn había mencionado que quería incluirlo en Vol. 3, pero depende del nuevo director/guionista si Warlock aparecerá en la tercera parte de la saga. Quienquiera que sea contratado probablemente necesite explicar esta escena, por lo que esperamos que Warlock desempeñe un papel.

No me molestes: Gunn ya no está en la nueva película, así que sus opiniones quizás ya no sean relevantes, pero él le dijo a una joven fanática en Twitter que la dulcemente ingenua Mantis regresaría en el Vol. 3.

She will be. But tell her to keep it between us. 👍 https://t.co/YWkQbs3I6H — James Gunn (@JamesGunn) May 17, 2017

Revisa el calendario: Esta noticia también provino de Gunn, pero él prometió que en el Vol. 3 tendría lugar después de los acontecimiento de Avengers 4, lo que tiene sentido, ya que estamos depositando nuestras esperanzas en que esa película traerá de vuelta a la vida a la mayoría de los Guardianes.

No. Vol. 3 will take place AFTER Avengers 3 & 4. https://t.co/5QCiH5fU55 — James Gunn (@JamesGunn) May 2, 2017

Sly Stallone podría estar de vuelta: Sylvester Stallone interpretó a Stakar en Vol. 2, y cuando el filme fue estrenado, Gunn dijo al Toronto Sun que quería ver más del personaje. Pero no había grandes esperanzas de verlo en Vol. 3. "No estoy seguro de que aparezca en la tercera parte, tendríamos que analizarlo, pero nuestro plan es que veamos más de Stallone", dijo Gunn.

Deja que suene la música: Guardians Vol. 1 y Vol. 2 fueron aclamadas por las canciones retro de sus bandas sonoras, seleccionadas por el propio Gunn. El director ya estaba en el camino de elegir la música para la tercera película; bueno, más o menos. Un tuit que envió en 2017 afirmó que había reducido la lista de canciones a 181 opciones, y en octubre de 2017, afirmó que las canciones de la banda sonora estaban casi todas escogidas.

Pero dado que las melodías nostálgicas son una parte tan importante de las películas de Guardians of the Galaxy, no nos sorprendería si Disney mantiene una banda sonora retro, ya sea que sea elegida por Gunn o por otra persona. En cuanto a las elecciones de Gunn, una vez le dijo a Cinema Blend que extraía las canciones de una lista general de temas musicales que imaginó le habrían gustado a la difunta madre de Star-Lord, Meredith.

Nota de redacción: Esta nota fue publicada originalmente el 6 de agosto de 2018, a las 9:35 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos. Fue actualizada el 31 de agosto, a las 2:36 p.m. PST, para añadir la información de que la producción fue suspendida indefinidamente.

