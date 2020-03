Los Guardianes de la Galaxia saldrán en Thor 4: reporte

Marvel

La última película de los Guardianes de la Galaxia se estrenó en 2017. Pero, si bien sus personajes aparecieron en Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), su esperada tercera entrega no tiene fecha por ahora en el cronograma de lanzamientos de Marvel Studios, por lo que cabe imaginar que no llegará a las salas de cine sino hasta 2022 ó 2023.

De allí que tenga sentido el reporte de la página Web ComicBook.com de que los Guardianes de la Galaxia aparecerán en Thor: Love and Thunder, película que dirige Taika Waititi y que se estrenará en noviembre de 2021. La fuente: Vin Diesel, quien da voz en inglés al personaje de Groot, y quien hizo la revelación durante la gira de medios promocionando su nueva película, Bloodshot.

"Estoy esperando y emocionando de que mi amigo [el director] James Gunn la saque del parque con la futura Guardians of the Galaxy. Él asumió ahora The Suicide Squad y se meterá de lleno ahora en ese proyecto. El director me dijo que la nueva Thor incorporará a algunos de los guardianes de la galaxia. Esto será interesante, nadie lo sabe todavía, quizás no debería haber dicho nada", dijo Diesel al periodista Brandon Davis de ComicBook.com.

Según el reporte, la idea original es que Thor apareciese en Guardians of the Galaxy Vol. 3, pero, debido al despido de James Gunn del proyecto en 2018 y a su posterior reincorporación en marzo de 2019, el rodaje de la película se retrasó de manera indefinida. Ahora serán los guardianes quienes visiten a Thor en su cuarta entrega.

La participación de los guardianes en Thor: Love and Thunder será pequeña pues el foco de la película estará en el personaje de Jane Foster (Natalie Portman), quien asumirá la identidad de la Diosa del Trueno y usará el martillo de Thor en su combate contra el villano de la película, que interpretará Christian Bale.

Thor: Love and Thunder se estrena el 5 de noviembre de 2021 en cines.