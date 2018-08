Guardians of the Galaxy podría perder a Drax si Disney no usa guión de James Gunn

Disney/Marvel

¿Una película de la saga Guardians of the Galaxy sin Drax? Una nueva entrevista concedida por Dave Bautista a la página Web Shortlist insinúa que el personaje más literal en el Universo Marvel quizás no regrese para la tercera entrega si el guión de James Gunn para la película no es usado.

"Dónde estoy plantado ahora es que si (Marvel) no usa el guión, entonces les voy a pedir que me liberen de mi contrato, eliminen mi personaje o seleccionen a otro actor para interpretarlo", afirmó Bautista.

"Le haría un flaco servicio a James si no (asumiera esta posición)". Bautista denunció que todo era "una campaña de desprestigio a un buen hombre", añadiendo que si bien no pensaba que la carta abierta del elenco de Guardians of the Galaxy a Disney haría que a Gunn lo volvieran a contratar, él tenía la "esperanza de que abriría los ojos de la gente a quién es la persona de James".

Disney no ha anunciado en cuál fase se encuentra en la búsqueda del nuevo director del filme o si está reescribiendo el guión actual creado por Gunn.

Bautista tuiteó el lunes que encuentra la noción de trabajar para esta gran corporación global de medios "bastante nauseabundo".

El actor ha sido un gran defensor de Gunn en Twitter y mantiene un enfoque bastante estricto en la red social, calificando previamente al despido de "mierda". Aunque el despido no logrará que Bautista renuncie a la producción ("Haré lo que estoy legalmente obligado a hacer", dice), no escatimó palabras el domingo, denunciando a Disney por fortalecer "una campaña de desprestigio por fascistas #cybernazis".

Bautista no fue el único discutiendo el despido de Gunn durante el fin de semana, pues la estrella de Guardians of the Galaxy Vol. 2, el actor Kurt Russell, declaró a Variety: "Creo que nos estamos poniendo demasiado sensibles en quizás algunas de las personas equivoadas".

El 20 de julio, Disney despidió a Gunn como director luego de que tuits de 2008 fueron expuestos ante la opinión pública por el comentarista de la extrema derecha Mike Cernovich. Desde entonces, fanáticos y figuras de la industria han hablado a favor de Gunn. El elenco de la película firmó una carta abierta pidiendo que Gunn fuese reinstalado como director de la tercera película el pasado 30 de julio.

CNET solicitó un comentario a Disney pero no ha recibido respuesta.

Nota de redacción: Publicado originalmente el 5 de agosto, a las 8:46 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos. La nota fue actualizada el 6 de agosto, a las 4:08 p.m. PST para añadir más detalles de la entrevista publicada en Shortlist.

