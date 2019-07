James Gunn: Guardians of the Galaxy 3 sí se filmará

Marvel Studios

Entre Thor: Love and Thunder, Black Widow y una nueva película de Doctor Strange, hay muchas razones para estar emocionado con la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, dado a conocer oficialmente en la Comic-Con 2019 de San Diego. Y, si bien la Fase 4 incluye rostros conocidos y algunas caras nuevas, llamó la atención la ausencia notoria de los Guardianes de la Galaxia. Pero no teman, fanáticos de los Guardianes, James Gunn confirmó vía Twitter que Guardians of the Galaxy Vol. 3 sigue en pie.

El domingo 21 de julio Gunn publicó en Twitter su reconocimiento a que Avengers: Endgame superó a Avatar como la película más taquillera de la historia. Un fanático le preguntó por qué la Fase 4 no incluyó a Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Gunn respondió: "Lamento decepcionarte. Guardians Vol. 3 ES una realidad, pero estoy terminando The Suicide Squad primero".

Sorry to disappoint. Guardians Vol. 3 IS happening, but I am finishing The Suicide Squad first. ❤️ https://t.co/gFodDqiDvl — James Gunn (@JamesGunn) July 21, 2019

Si bien no figuraba en el cronograma de lanzamientos, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, mencionó a la secuela al final del panel de Marvel en la Comic-Con 2019 de San Diego, justo antes de hablar de Fantastic Four y de presentar a Mahershala Ali como el nuevo Blade.

La película The Suicide Squad de Gunn es el segundo intento cinematográfico de lanzar al grupo de superhéroes de DC luego de que el filme de 2016 fuese destrozado por la crítica (aunque generó US$746 millones en la taquilla contra un presupuesto de producción de US$175 millones). Gunn se apuntó para escribir y dirigir The Suicide Squad, la que al parecer no es una secuela de la película de 2016 , luego de que fuese temporalmente despedido de dirigir Guardians of the Galaxy Vol. 3.

The Suicide Squad se estrenará en cines el 6 de agosto de 2021.

Gunn fue despedido de la popular saga de Marvel luego de que tuits publicados entre 2008 y 2012 resurgieron online, causando furor y molestias. Después de que estrellas de la franquicia -- entre las que se incluyen Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora) y David Bautista (Drax) -- expresaron públicamente su deseo de que Gun regresara al proyecto, el director volvió a ser contratado por Disney en marzo de 2019.