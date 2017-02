'Guardians of the Galaxy 2': nuevas imágenes revelan caras nuevas y conocidas

Advertencia: A continuación podrías toparte con posibles spoilers de Guardians of the Galaxy Vol. 2.

¿Crees que la galaxia merece que la protejan? En poco más de dos meses, tu deseo son órdenes para Marvel Studios.

Guardians of the Galaxy Vol. 2, la secuela del exitoso filme de 2014 que relanzó éxitos musicales de los años 70 y popularizó la frase "I am Groot", se estrena a finales de abril y los fanáticos parecen ya estar listos.

El miércoles, el guionista y director de Guardians James Gunn, compartió una nueva imagen de la película en Instagram y reveló que otras fotos exclusivas del filme estaban disponibles en USA Today.

La foto que Gunn compartió muestra a Drax (Dave Bautista), el guerrero con muchas cicatrices y tatuajes, junto al nuevo personaje Mantis (Pom Klementieff). Ella es amiga del papá perdido de Peter Quill, quien -- como cabía esperar -- no es exactamente una figura paterna tradicional. Es un ser antiguo llamado Ego; de hecho, es un planeta vivo (interpretado por el actor Kurt Russell).

"Ego es el personaje más poderoso que seguramente llegaré a interpretar", comentó Russell a USA Today. "Quiero decir, él se creó a sí mismo".

Otras caras conocidas que figuran en las fotos incluyen a Peter Quill, también conocido como Star-Lord (Chris Pratt); Rocket (cuya voz en inglés la aporta Bradley Cooper) y Gamora (Zoe Saldana).

Si el tráiler sirve de indicación, el adorable Baby Groot -- con voz en inglés por Vin Diesel --, no debería quedarse a solas en la misma habitación con una bomba atómica.

La secuela tiene lugar dos meses después del final de la primera película, pero Gunn aclara que no debe esperarse que sea una copia exacta del original.

"La primera película fue exitosa porque tomamos riesgos y brindamos a la gente algo inesperado", añadió el director a USA Today. "Esta película sólo puede ser lo que es, los Guardianes sólo pueden ser lo que estos personajes son, siempre asumiendo riesgos".

