Facebook

Facebook permitirá la monetización de los grupos de la red social que deseen cobrar una cuota mensual a sus miembros, como una forma de agradecer a los administradores de los mismos el trabajo que realizan cada día.

La empresa hizo el anuncio oficial del inicio de pruebas pilotos en su blog, en donde explicó que después de reunirse con administradores de grupos, vio la necesidad de buscar la forma de que estos pudieran obtener una remuneración por el esfuerzo que realizan.

Desde este miércoles una pequeña muestra de grupos comenzará a probar este tipo de "grupos con suscripción". Entre ellos grupos dedicados a la preparación universitaria con consejos para padres e hijos y otros relacionadas con planes de alimentación y lugares favoritos para hacer la compra y ahorrar dinero.

Facebook explicó que muchos grupos públicos o cerrados en la actualidad generaban subgrupos en donde ideaban métodos de pagos para hacer sostenible a la comunidad. Para evitar utilizar diferentes servicios y herramientas, Facebook se encargará de recibir el dinero que los administradores deseen cobrar en cada caso.

¿Cuánto costarán los grupos de Facebook?

Según The Verge, Facebook permitirá que los administradores cobren a los suscriptores entre US$4.99 y US$29.99 por membresía mensual. Por ejemplo, la bloguera de estilo de vida Sarah Mueller con más de 44,000 suscriptores en su grupo Declutter My Home, ha iniciado un subgrupo llamado Organize My Home que tendrá un precio mensual de US$14.99.

Grown and Flown Parents, dedicado a dar consejos para guiar a los hijos hacia el éxito universitario, ha abierto un subgrupo llamado College Admissions, que costará US$29.99.

Facebook dijo que no se quedará con parte de los ingresos de los administradores de grupos, aunque iOS y Android sí cobrarán su parte porque la transacción se realiza desde la respectiva tienda de aplicaciones que utilice tu dispositivo móvil.