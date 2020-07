Tom Hanks lucha en alta mar en Greyhound de Apple TV Plus

Greyhound es una una gran secuencia de batallas en el Océano Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Una secuencia que dura 90 minutos y que habría sido una gran adición a otro proyecto.

Esta película de Tom Hanks, planificada originalmente para salas de cine y que ahora tiene Apple TV Plus en exclusiva (con su estreno programado para el 10 de julio), es de guerra y e sun filme muy digno, aunque con muy poco más allá de la constante persecución de submarinos alemanes. Si te gustan las películas con batallas navales —y un nivel de detalle enloquecedor, sobre todo en cuanto al lenguaje técnico militar de la época— esta es la cinta para ti. Si te gustan las películas —de guerra o no— con más de una larga secuencia y con más detalle, contexto y personajes, Greyhound te parecerá aburrida y limitada en su alcance.

Con un guion de Tom Hanks basado en la novela "The Good Shepherd", de C.S. Foreste, Greyhound está dirigida por Aaron Schneider, producida por Gary Goetzman y protagonizada por el mismo Hanks, Stephen Graham (The Irishman, Boardwalk Empire), Rob Morgan (Mudbound, Godless) y Elisabeth Shue (The Boys, Leaving Las Vegas).

Shue es la única mujer en toda la película y aparece solo en una escena entre ella y el personaje de Hanks, en un hotel en San Francisco, al principio. El resto de la cinta es desde la perspectiva del capitán Ernest Krause (Hanks), visto desde la cabina de mando de su buque de guerra, apodado Greyhound.

Hanks ha mostrado su interés en la historia de la Segunda Guerra Mundial antes. Además de aparecer en Saving Private Ryan, dirigida por Steven Spielberg, también produjo dos series sobre esa guerra junto con el famoso director: Band of Brothers y The Pacific.

En esta historia principios de 1942, el Greyhound es asignado como escolta líder de un convoy de 37 barcos de carga que van de Estados Unidos a Inglaterra, un trayecto que es asediado por los letales submarinos U-boats de los Nazis. Durante cinco días del viaje, el convoy se queda sin la protección de los aviones de combate de los aliados, y es durante este tiempo que los submarinos alemanes atacan. En la Batalla por el Atlántico, que duró toda la guerra, los Aliados perdieron 3,500 barcos mercantiles y 175 buques de guerra. El Eje mató a 72,000 soldados y tripulantes aliados en esos combates navales.

A pesar que Krause es un veterano de la Armada, el Greyhound es la primera nave de guerra a su mando, algo que no se nota en el paso frenético de la acción y en la toma constante de decisiones que el capitán debe tomar. Krause utiliza lenguaje técnico y militar durante toda la cinta, y la precisión de la recreación de su cabina de mando es tal que sentirás que viajas ahí con él y su equipo. Pero que no quede la menor duda: esta es una película de Tom Hanks, quien aparece y habla en casi todas las escenas del filme.

Tras la exitosa persecución de un primer submarino Nazi, Krause y su tripulación descubren que son asediados por más U-boats, los cuales son muy efectivos en su ataque y logran hundir tanto a otros escoltas como a varios de los barcos de carga. Durante 80 minutos, vemos a Krause y sus marineros tomar decenas de decisiones e intentar adivinar las acciones de sus enemigos. El paso, el diálogo y la acción son frenéticos, y tanto el director (Schneider) como el guionista (Hanks) logran mantener el suspenso, el estés y el drama de la situación en código rojo. Eso sí, si no te interesan las batallas navales, Greyhound, que fue filmada sobre los restos del buque USS Kidd en Baton Rouge, Louisiana (que ahora es un museo), ofrece muy poco más.

La cinta recurre mucho al uso de efectos especiales y en muchas ocasiones es difícil entender qué estás viendo debido al poco contraste entre el vasto océano oscuro y las grises naves. Verlo en una pantalla de computadora (o de tableta ya que yo la vi en un iPad) no ayuda en lo más mínimo. Me pregunto cuán distinta sería la experiencia en salas de cine (sospecho que mucho mejor).

El actor mexicano Manuel García-Rulfo hace el papel de López, encargado del mantenimiento de las armas del barco. "Inglés no es mi primer idioma", dice el actor en las notas de producción. "Y el guion tiene muchas palabras técnicas que hay que decir muy rápido. Al principio me daba miedo no recordarlas. Pero Tom marcó el paso y yo solo lo observé y lo escuché y reaccioné. Fui en el viaje con él, y así fue fácil".

A mi compañero Gonzalo Jiménez, Greyhound le recuerda a otras películas de batallas navales de la Segunda Guerra Mundial como In Which We Serve (1942), Pursuit of the Graf Spee (1956), The Sea Chase con John Wayne (1955), Convoy (1940) y The Long Voyage Home (1940), de John Ford, también con John Wayne. Por supuesto, más recientemente, esta película recuerda a Dunkirk, de Christopher Nolan, aunque esta última tiene más escenarios y no sucede solo en el mar. De hecho, creo que unos 20 minutos de Greyhound hubieran sido una excelente secuencia dentro de Dunkirk, aunque suceden en diferentes lugares y tiempos de la guerra.

Insisto, si eres fanático de estas cintas, y de las películas de guerra en general, seguramente vas a disfrutar Greyhound. Si no lo eres, te parecerá una película larga, a pesar de durar solamente 90 minutos.

Greyhound se estrena el 10 de julio en Apple TV Plus.