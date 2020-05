La nueva película de Tom Hanks se estrenará directamente en Apple TV Plus

Sony Pictures/Apple TV Plus

Un día después de que se reportara que Apple TV Plus busca adquirir viejas series de TV y películas para ampliar su catálogo, un reporte de Deadline del miércoles 20 de mayo, informa que el servicio de streaming adquirió los derechos para estrenar Greyhound, la nueva película de Tom Hanks, directamente en la plataforma.

Hasta ahora el foco de Apple TV Plus había estado en contenidos originales, como las series The Morning Show, See, For All Mankind, Dickinson y Amazing Stories, entre otras. Así que la noticia de la adquisición de Greyhound, filme producido originalmente por Sony Pictures, apunta hacia un cambio de estrategia.

El reporte de Deadline menciona que Apple TV Plus pagó US$70 millones por los derechos exclusivos de la película, para estrenarla directamente en el servicio.

Greyhound cuenta con un guion del propio Hanks -- basado en la novela The Good Shepherd por C.S. Forester --y la dirección de Aaron Schneider. Su historia se desarrolla en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Hanks interpreta a un inexperto comandante de la Marina estadounidense llamado Ernest Krause, quien debe conducir y proteger a un convoy de buques aliados acechados por submarinos nazis.

La película iba a estrenarse originalmente el 8 de mayo en salas de cine, pero el cierre de salas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 retrasó su lanzamiento al viernes 19 de junio. Por ahora, se ignora la fecha de estreno en Apple TV Plus.