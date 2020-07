Greyhound: Así se hizo la película de Apple TV Plus con Tom Hanks

Apple TV Plus

Este 2020 está siendo un año especialmente singular cinematográficamente hablando, con salas de cine cerradas a causa de la pandemia del coronavirus. Al retraso y cancelación de estrenos de películas en cines hay que sumar también el estreno de algunos títulos directamente en formato digital. Este ha sido el caso de Greyhound, que se estrena en este 10 de julio pero inicialmente tenía previsto un estreno en salas de cine.

La nueva película protagonizada por Tom Hanks cuenta también con guión del intérprete (que adaptó la novela de C.S. Forester The Good Shepherd) y está producida por su compañero de producción habitual, Gary Goetzman. En Greyhound Hanks interpreta al capitán de la marina estadounidense Ernest Krause, encargado de proteger mercancías y tripulantes en su viaje por el océano Atlántico en plena Segunda Guerra Mundial. La flota que lidera Krause está amenazada por submarinos alemanes y debe llegar a destino para seguir proveyendo al ejército de los aliados. Juntos Hanks y Goetzman han producido otros títulos relacionados con la Segunda Guerra Mundial como las miniseries de HBO Band of Brothers y The Pacific.

"Como actor egoísta que soy, quiero interpretar grandes papeles. Como tipo que a menudo ha explicado historias sobre la Segunda Guerra Mundial, veo correlaciones directas con la vida que estamos viviendo ahora mismo", explicó Hanks durante una rueda de prensa virtual celebrada el pasado 30 de junio. "Me centré en material no contemporáneo que de hecho lidia con circunstancias contemporáneas".

La producción de Greyhound

Goetzman me explicó en una entrevista telefónica que el libro The Good Shepherd fue de hecho un regalo que la guionista Norah Ephron (Sleepless in Seattle, You've Got Mail), ya fallecida, le había hecho a Hanks. El actor leyó el libro y estuvo dándole vueltas al proyecto durante un tiempo. "[Tom] decidió que iba a escribir un guión. Es una historia simple. Una pequeña historia dentro de una gran batalla y algo que nos pareció que funcionaría como película", dijo el productor cuando le pregunté por qué no optaron por el formato de miniserie para Greyhound como en sus proyectos anteriores sobre este periodo bélico de la historia.

A pesar de que Greyhound esté ambientada en medio del océano Atlántico, la película se rodó en realidad en un estudio de Baton Rouge, en Luisiana, y a bordo del USS Kidd, un buque de guerra que ahora mismo hace las veces de museo en Baton Rouge y que data de la época del destructor de la película. Lo que estoy tratando de decir es que el agua que se ve en Greyhound está generada digitalmente y que sus intérpretes no tuvieron que navegar en alta mar. Goetzman reconoció que inicialmente fueron al Atlántico, cerca de Nueva Escocia en Canadá, a capturar planos acuáticos y luego superponerlos en el montaje final de la película, pero esos planos nunca llegaron a usarse.

"Cuando empezamos a filmar, el equipo de imágenes generadas por computadora me mostró una secuencia y después de que la viera y aprobara me dijeron que no había una gota de agua real en ella", dijo el productor, de modo que decidieron optar por el agua digital para el resto de la película.

El estreno de Greyhound en Apple TV Plus

A pesar de mostrarse agradecidos a Apple TV Plus por la posibilidad de estrenar Greyhound a nivel mundial y convertir en rentable este título, el equipo de la película también lamenta no haber podido exhibir en salas como estaba previsto inicialmente. "Nos rompió el corazón", dijo Hanks.

El actor explicó que se dieron cuenta de que tendrían que esperar meses en caso de querer estrenar Greyhound en cines, además de tener que pelear por hacerse un hueco en medio de la gran cantidad de estrenos acumulados. "Íbamos a estrenar el 8 de junio, una semana después de Wonder Woman y una semana antes que Top Gun. Íbamos a estar en medio de una batalla brutal por conseguir pantallas, espectadores, que la película se conociera". Hanks confesó que estaban dispuestos a ello pero, cuando la posibilidad de estrenar en cines desapareció, se encontraron con una película que estaba lista para ser vista y que, según él, guarda muchas similitudes con la situación en la que nos encontramos en estos momentos.

"Ernie Krause está en medio del océano Atlántico preguntándose cuándo, cómo o si sobrevivirá a esa situación, de la misma forma que nosotros estamos en medio de la crisis del COVID-19 que ha acabado siendo como cinco veces más grande de lo que podíamos haber anticipado", explicó el actor sobre lo que él considera un título muy oportuno para estas circunstancias.

Goetzman admitió que, a falta de pantalla cinematográfica, preferiría que los espectadores opten por ver Greyhound en una televisión bien grande y con el mejor sistema de sonido envolvente, pero que entiende perfectamente si al final deciden hacerlo en su teléfono. "Nos adaptamos, lo importante es que la gente la vea y saquen algo como espectadores", dijo el productor.

Está claro que la fascinación de los espectadores por historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial no termina con Greyhound. Goetzman me habló de la miniserie de 10 horas que él, Hanks y Steven Spielberg están produciendo para Apple TV Plus y que está previsto que se filme el año que viene en Londres: Masters of the Air. "Tendrá lugar principalmente en el aire", dijo Goetzman, que añadió que este tipo de proyectos se abordan como si fueran películas y son todo un compromiso durante dos años y medio.

Hanks fue diagnosticado de COVID-19 el pasado mes de marzo junto a su esposa, la también actriz Rita Wilson. Ambos están ya recuperados, pero el actor no quiso cerrar la rueda de prensa sin hablar de la incertidumbre a la que nos enfrentamos en estos momentos a causa de la crisis por el coronavirus. "Nadie tiene nada más allá de una estimación fundamentada de cuándo superará el mundo esta situación". Para el actor, mientras tanto solo hay tres cosas que en realidad podamos hacer para llegar al día de mañana: "Ponernos máscara, distanciarnos socialmente, lavarnos las manos".

Hagámosle caso a Tom Hanks.

