Greedo fue interpretado por una mujer en la original Star Wars

Quizás algunas personas no recuerden al personaje de Greedo en Star Wars, pero de seguro reconocerán la breve escena en la que aparece el personaje, pues es una de las más famosas de la trilogía original. Sucede en A New Hope (1977), específicamente en la cantina de Mos Eisley, en Tatooine: Han Solo (Harrison Ford) va a salir del bar cuando Greedo, un matón que trabaja para Jabba the Hu, le cierra el paso; luego de intercambiar algunas palabras, Greedo le dispara a Han pero yerra el tiro y Han responde, mata a Greedo de un certero disparo láser.

El gran debate entre los fanáticos de Star Wars es si Han disparó primero. En la versión original, vista en cines en 1977 es así. Han Shot First. De hecho, Greedo nunca alcanza a disparar. Pero a Lucas nunca le gustó esa versión, así que la cambió en la edición especial lanzada en 1997, alterando con efectos visuales la escena para que fuese Greedo quien disparaba primero. Así, Han no lucía como un asesino a sangre fría.

Lo que es menos sabido es que Greedo fue interpretado en A New Hope por una mujer, la actriz canadiense María de Aragón, quien sustituyó al actor británico Paul Blake, quien interpretó a Greedo en la mayoría de las escenas pero no estuvo disponible para filmar algunos reshoots necesarios, así que Aragón fue contratada para ponerse la máscara y las ropas del personaje.

Casi ninguna información biográfica se dispone de Aragón, salvo que nació en Montreal, Canadá, el 26 de diciembre de 1942. Se especializó en papeles de mujer fatal en películas de bajo presupuesto, como Love Me Like I Do (1970), Blood Mania (1970), Wonder Women (1973) y The Cremators (1973). Aragón no recibió crédito por su breve aparición en A New Hope (1977) y su participación en una de las películas más taquilleras de la historia pasó desapercibida y quedó como una curiosidad para los fanáticos de Star Wars.

Eventualmente, debido a lo popular que resultó la escena de Han Solo con Greedo, el personaje apareció nuevamente en otra película de la saga. En la precuela Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) sale Greedo de pequeño, peleando con el niño Anakin Skywalker (Jake Lloyd) en Tatooine, en una escena eliminada.

Aragón solo interpretó a Greedo para algunos close-ups que se necesitaban, por lo que filmó sus escenas en tacones, como lo evidencian algunas imágenes del rodaje publicadas en Reddit.

María de Aragón suele ser invitada a las convenciones de ciencia ficción en Estados Unidos, en las que cuenta su experiencia interpretando a Greedo en A New Hope, "en un pequeño estudio de sonido en La Brea Avenue, en California", como contó en una entrevista radiofónica con el canal de YouTube Rebel Force Radio.

En este audio, Aragón confiesa que se pensó originalmente en ella para sustituir a Anthony Daniels como C-3PO en unos reshoots de última hora en el desierto, pues Daniels no estaba en California. Pero entonces se produjo el accidente automovilístico de Mark Hamill y estuvo hospitalizado durante meses, por lo que esas tomas nuevas no pudieron hacerse. Pero la producción conservó el teléfono de Aragón y la llamaron luego para hacer de Greedo en los close-ups que Lucas necesitaba.

