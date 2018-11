Más países se unen al 'gran comité' que quiere que Mark Zuckerberg declare

Christophe Morin/IP3 / Getty Images

Tres países más se han unido a la convocatoria para que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se dirija a un "gran comité internacional", tras las informaciones vertidas en la investigación del New York Times sobre cómo reaccionaron los altos ejecutivos de la compañía ante una serie de crisis dentro la red social.

Brasil, Singapur y Letonia se unieron a otros cinco países que han solicitado por diferentes vías la participación del presidente de Facebook en una reunión en Londres, que está programada para el 27 de noviembre. La semana pasada, Facebook dijo que Zuckerberg no podría asistir a la reunión, que ha sido organizada por Irlanda, Australia, Canadá, Argentina y el Reino Unido.

En una carta el viernes, representantes de los ocho países que forman dicho comité, preguntaron si Zuckerberg participaría a través de un streaming de video si no podía hacer el viaje a Londres. El comité está investigando a Facebook por asuntos relacionados con la desinformación y la interferencia electoral.

"Observamos que si bien su carta dice que no puede estar en Londres el 27, no descarta presentar evidencia per se", escribieron funcionarios de los distintos gobiernos en la carta. "¿Estarías dispuesto a dar evidencia a través de un streaming?" Pidieron una respuesta para el lunes.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Esta nueva solicitud de declaraciones se produce después de que The New York Times informara la semana pasada que Zuckerberg y la directora de operaciones, Sheryl Sandberg, "ignorasen las señales de advertencia" ante el escándalo de Cambridge Analytica en el que se utilizaron los datos de millones de usuarios de Facebook.

Según el reporte, Facebook también conocía las actividades de influencia electoral rusa en su plataforma desde la primavera de 2016.

El Times también informó que Facebook contrató a una firma llamada Definers Public Affairs para tomar represalias y difundir información incendiaria contra sus críticos. El viernes, un grupo de senadores demócratas envió una carta a la red social para obtener más detalles sobre su relación con Definers Public Affairs.

Ese mismo día, Zuckerberg también denunció la cobertura de noticias críticas de Facebook como "una mierda" durante una sesión de preguntas y respuestas con sus empleados, según The Wall Street Journal. El cofundador de la red social también dijo que Facebook despide a aquellos que filtran información desde dentro.