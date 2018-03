Gracias a Ford detectar a la policía ahora será más difícil

Los fanáticos de los coches a veces se enorgullecen de ser capaces de identificar las patrullas de policía desde lejos. Yo no soy fan de manejar a alta velocidad, así que no me hagas caso, pero igual siempre es una buena idea tener al menos cierto conocimiento de patrullas. Bueno, pues eso está a punto de volverse mucho más difícil con la nueva barra de luces LED de policía de bajo perfil diseñada por Ford.

Agrandar Imagen Ford

Aún más escurridiza que la barra de luces montadas en el techo es esta barra de luces montada en el visor, que se adhiere cerca de las viseras para el Sol dentro de la cabina, con lo que básicamente desaparece detrás del medallón. La nueva barra de luces de bajo perfil de Ford está completamente integrada fuera del campo de visión del conductor, tanto para reducir la obstrucción como para evitar que los infractores se den cuenta de que la policía los viene persiguiendo.

(Desde luego, una vez que el policía encienda las luces, no te quedará duda. No hay nada discreto en unos fotones LED rojos y azules brillándote en la cara).

La luz, que está disponible sólo en el Vehículo para Interceptaciones de la Policía montado en un chasis de una Explorer, tiene capacidad para reducir la intensidad, brillo programable hasta sólo 20 por ciento y un modo de "sometimiento" en blanco brillante. Agregar la barra de luz al carro también supone eliminar esa barra de tinte oscuro que corre a lo largo de la parte superior del medallón. ¡Incluso viene con garantía!

Las patrullas no identificadas son difíciles de distinguir, especialmente en la actualidad, que la policía utiliza una amplia variedad de marcas y modelos. La nueva barra de luces de Ford va a hacer eso aún más difícil. Si eres de los que va por las calles como alma que lleva el diablo, tal vez sea el momento de bajarle dos rayitas a tus sueños de convertirte en el próximo Fitipaldi.