GoPro Hero lanza nueva cámara a un precio de US$199

La nueva cámara Hero de GoPro se parece a las cámaras Hero5 y Hero6 de la compañía, y eso no es un accidente.

A pesar de ser un modelo de nivel de entrada, la Hero comparte características de diseño clave con sus hermanitas de nivel superior, incluyendo una pantalla táctil de 2 pulgadas y un cuerpo resistente que, además, es resistente al agua sin la necesidad de una carcasa de policarbonato.

Eso es algo que GoPro no hizo con su última Hero, que tenía poco que ofrecer más allá de una buena calidad de video y un precio bajo. Y aunque el precio del nuevo modelo cuesta US$70 más (US$199) esas características de diseño aparentemente significan mucho para los compradores potenciales.

"Nuestra investigación y comentarios muestran que a los consumidores realmente les gusta tener una pantalla táctil, por lo que queríamos ofrecer a la gente esa experiencia familiar a un precio inicial, y Hero satisface a ambos", dijo una portavoz de GoPro. Ser impermeable a 30 pies (10 metros) sin una carcasa también es una gran ventaja para las cámaras de GoPro, dijo.

Mientras que la otra cámara de US$199 de la compañía, la pequeña Hero5 Session en forma de cubo, también es resistente al agua, carece de una pantalla para enmarcar o revisar tomas o controlar fácilmente la cámara. Tampoco tiene una batería extraíble, que es otra ventaja del diseño de la Hero.

Sin embargo, la Session no va a desaparecer todavía. "Sigue siendo un factor de forma que se dirige a nuestros usuarios principales", dijo la portavoz. Y la Session definitivamente tiene una ventaja cuando se trata de las capacidades de la cámara. GoPro mantuvo las opciones de disparo de la Hero en un mínimo:

Graba video a 1080p o 1440p a 60 o 30 cuadros por segundo (fps) en MP4 a 60Mbps



Hace fotos de 10 megapixeles



Disparos ráfaga a 10fps



Fotos y video en time-lapse y video en intervalos de 0.5 segundos



Si acabas de leer esa lista y te preguntas por qué no hay opciones 4K o de cámara lenta para la captura de video o sin formato o con poca luz para las fotos, esta cámara no es para ti. La Hero está dirigida directamente a usuarios casuales y nuevos que desean disparar y compartir experiencias que no pueden captar con un teléfono.

Joshua Goldman/CNET

Las opciones de disparo pueden ser escasas, pero para ayudar a equilibrar las cosas, GoPro agregó controles de voz y estabilización de video electrónica. Además, con el Wi-Fi incorporado, puedes enviar clips directamente a tu teléfono tan pronto como dejes de grabar y convertirlos instantáneamente en un video editado con la aplicación móvil de GoPro.

A comienzos de año, GoPro bajó el precio de su modelo premium, la Hero6 Black, de US$499 a US$399. La adición de la Hero de US$199 junto con la Hero5 Black de US$299 mueve el plan de GoPro hacia adelante para volver a una estrategia de lanzar siempre un mejor producto.

"Con la nueva Hero ahora tenemos cámaras que son característicamente GoPro: duraderas, resistentes al agua, bien diseñadas y con conjuntos de características para cada nivel de usuario."

La GoPro Hero está disponible hoy en minoristas y directamente en GoPro.