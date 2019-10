GoPro Hero 8 Black cambiará la forma en que haces video

Joshua Goldman/CNET

No soy el típico usuario de GoPro. Me paso los fines de semana paseando en bici con mis hijos y no corriendo cuesta abajo en una patineta o tirándome clavados en una piscina o desde un acantilado en Hawai. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que la nueva GoPro Hero 8 Black de US$400 me permite crear videos divertidos –y compartibles– de mi vida tan poco extrema, por lo que hacer clips increíbles haciendo cosas extraordinarias probablemente no será tampoco un problema.

Entonces, ¿cuál es la gran característica nueva de la Hero 8 Black que la hace tan genial? Bueno, no estoy seguro de que haya una sola. En cambio, hay una gran cantidad de ajustes y actualizaciones que hacen que en general sea más fácil de usar y que sea una mejor cámara, independientemente de lo que estés filmando. Dicho esto, si estás familiarizado con modelos anteriores, notarás un cambio de diseño que hará felices a muchos usuarios de GoPro.

Joshua Goldman/CNET

GoPro finalmente se deshizo del marco que se requería para montar la cámara. Lo que verás ahora es que GoPro realmente construyó dos "dedos" de montaje en la cámara misma. Esto es fantástico para mí, ya que ocasionalmente me olvidaba de ese marco y luego no podía montar la cámara. También bloqueó la batería y la ranura para tarjeta microSD, que ahora está en el lado derecho con un puerto USB-C. Eso significa que incluso cuando la cámara está montada, puedes cambiar fácilmente las baterías y las tarjetas, así como cargarla. Y todavía es resistente al agua hasta 10 metros (33 pies).

Esos dedos para montaje y el cambio de ubicación de la batería son los cambios físicos más importantes, pero GoPro también eliminó la cubierta de lente extraíble. La lente está hecha con Gorilla Glass que es dos veces más resistente al impacto que el vidrio de los modelos Hero anteriores. (Un paquete de US$20 que trae lentes de vidrio templado y protectores de pantalla también estará disponible). Ese cambio también hizo que la cámara sea un poco más delgada, lo que hace que sea más fácil meter la Hero 8 en uno de tus bolsillos.

Sin embargo, GoPro no se olvidó completamente de los marcos. Junto con la nueva cámara, llegan tres accesorios modulares diseñados para hacer que la Hero 8 sea una cámara más amigable para los vloggers. Si bien el micrófono incorporado mejora cuando se trata de la reducción del ruido del viento, todavía no es el mejor para grabar voces, a menos que estés en un lugar razonablemente tranquilo.

GoPro

El nuevo Media Mod de US$80 está diseñado para solucionar esto agregando un micrófono direccional incorporado y un conector de 3.5 mm si deseas agregar algún otro micrófono. También hay una salida HDMI y dos montajes del tipo cold-shoes, que se pueden usar para sostener un Light Mod de US$50, una luz LED de 200 lúmenes y un Mod de pantalla de US$80, cada uno con su propia fuente de alimentación para que no agoten la batería de la cámara. Estarán disponibles para pedir por adelantado en diciembre, dice GoPro.

¿Qué tan suave es la toma de video?

La estabilización electrónica de imagen en la Hero 8 Black es muy buena. Quiero decir, la estabilización HyperSmooth de la compañía en la Hero 7 Black básicamente eliminó la necesidad de usar un cardán motorizado como el propio Karma Grip de GoPro. Pero con HyperSmooth 2.0, puedes filmar casi cualquier cosa que genere vibraciones o movimientos bruscos de la cámara y que apenas sea visible en tu video, si es que lo hace. En un momento durante mis pruebas, estaba haciendo patineta junto con mis hijos y realmente no se notaba, a excepción de un rebote ocasional.

Todavía obtienes este tipo de movimientos de paneo de aspecto extraño que pueden parecer sacudidas de la cámara, pero en general, la estabilización es increíble teniendo en cuenta que todo es electrónico y la calidad del video no parece sufrir en lo más mínimo. Sin embargo, la estabilización puede parecer un poco demasiado "suave" a veces, lo cual le quita un poco del realismo a los clips.

Joshua Goldman/CNET

Con la Hero 8, GoPro hizo que HyperSmooth sea ajustable en caso de que lo desees, quieras agregar un poco de movimiento, suavizarlo un poco más o agregar un impulso para cuando no quieras ningún movimiento brusco. Además, HyperSmooth ahora está disponible en todas las resoluciones y velocidades de cuadros, por lo que los clips de cámara lenta nunca se han visto mejor.

También estás recibiendo la actualización 2.0 Time Warp, el modo de lapso de tiempo de movimiento de GoPro. Ahora puedes ajustar automáticamente la velocidad en función de la escena, el movimiento y la cantidad de iluminación que tengas disponible. Lo que es mejor es que ahora puedes tocar la pantalla de la GoPro para reducir la velocidad al tiempo real y luego tocar nuevamente para acelerar en un lapso de tiempo. Los clips son silenciosos todo el tiempo, pero si alguna vez lo habías deseado, ahora puedes detener un lapso de tiempo para mostrar algunos paisajes.

Botones de acceso directo

GoPro dijo que siempre le preguntan cuáles son las mejores configuraciones para una actividad específica. Así que ahora, en lugar de tener que adivinar, hay un montón de controles predeterminados de dónde elegir. También puedes crear el tuyo propio, para que tus configuraciones favoritas estén a un toque de distancia.

Para que sea más rápido ajustar o usar configuraciones de funciones individuales, ahora hay cuatro botones de acceso directo programables en pantalla. Simplemente mantén presionado uno de ellos y podrás seleccionar entre opciones como un control de zoom digital, activar y desactivar la cámara lenta y agregar un impulso de estabilización.

Joshua Goldman/CNET

Uno de estos botones virtuales se puede configurar para seleccionar las lentes digitales de GoPro. Aparece un control deslizante que te permite elegir uno de cuatro campos de visión diferentes: Estrecho, Lineal, Ancho y Supervista. Puedes deslizarte hacia arriba y hacia abajo para ver en tiempo real cuánto de la escena estará en la toma antes de empezar a grabar.

Otra buena adición a las opciones de disparo es LiveBurst. Es un modo de fotografía que te permite capturar 3 segundos de video que puedes ver a través de sus 90 cuadros individuales en la cámara o en la aplicación actualizada de GoPro y extraer cuadros individuales para fotos. Es similar a la opción Live Photos del iPhone, una comparativa que parece justa porque Apple esencialmente hizo del iPhone 11 Pro una especie de GoPro con su lente ultra gran angular.

Joshua Goldman/CNET

Esas son las grandes adiciones y cambios, pero luego hay algunas otras cosas más pequeñas, como fotos mejoradas en SuperPhoto y HDR que casi eliminan el desenfoque creado por el movimiento; la transmisión en vivo ahora se puede hacer a 1080p; los videos nocturnos se pueden crear en la cámara y las fotos en bruto se pueden capturar para disparos individuales, ráfagas y lapsos de tiempo.

Y ni siquiera llegué a la aplicación, que ahora tiene todas las funciones de edición una vez en la aplicación Quik separada de GoPro e incluye una nueva opción de nivelación del horizonte. Si alguna vez has dejado tu cámara en medio de una grabación o simplemente no disparaste directamente por una razón u otra, ahora puedes nivelarla rápidamente en la propia aplicación.

Hasta ahora solo he pasado un poco de tiempo con la cámara, pero es difícil no quedar impresionado con lo que vi aquí. Como era de esperar, sigue usando un montón de batería y, desafortunadamente, el diseño y las características de la Hero 8 Black requieren una batería actualizada, por lo que no puedes usar las antiguas. Además, aunque me gusta tener el puerto USB-C, la ranura para tarjeta y la batería debajo de una puerta, esa puerta se abre con demasiada facilidad. Haré pronto un análisis más completo, pero parece que esta es fácilmente la cámara de un solo lente más versátil que GoPro ha fabricado jamás.

La GoPro Hero 8 Black se puede reservar a partir de hoy y se empezará a enviar el 15 de octubre. Estará disponible en tiendas minoristas de todo el mundo el 20 de octubre.

Espera... eso no es todo

Joshua Goldman/CNET

Dije "cámara de un solo objetivo" porque GoPro también anunció la Max de US$500. Solo he visto una maqueta de la nueva cámara de doble lente, pero como puedes ver en la imagen de aquí arriba, es apenas más grande que la Hero 8 Black y tiene una pantalla táctil incorporada. GoPro tomó todo lo que aprendió de los usuarios de su cámara Fusion y creó la Max, que dice tener una estabilización de imagen aún mejor que la de la Hero 8 Black.

Resistente al agua hasta 5 metros (16 pies), ofrecerá el "campo de visión más amplio y envolvente de GoPro". Puede capturar videos de 360 grados, pero lo que es más importante, puedes usar su aplicación para convertir ese video de 360 grados en un video panorámico tradicional que te permite desplazarte a los sujetos capturados por cualquiera de las lentes. Parece que muchas, si no todas, las características del Hero 8 Black estarán disponibles aquí, solo en dosis más grandes.

Podrás reservar la GoPro Max también a partir de hoy, y su envío comienza a partir del 24 de octubre.