Google podría llevar el arranque dual con Windows 10 a los Chromebooks: reporte

Parece que Google sigue apostando fuerte por sus Chromebooks, computadoras basadas en su sistema operativo, Chrome OS. Pero puede que ahora la intención de la compañía sea la de buscar el modo de ofrecer más y mejores modos de uso para los usuarios.

Según reportan desde XDA-Developers, desde Google podrían estar trabajando en ofrecer arranque dual en los Chromebooks utilizando el sistema operativo Windows 10.

Con esto, los portátiles de Google, contarían con las bondades de Chrome OS como el bajo consumo energético o la fluidez con la que se ejecutan, pero al mismo tiempo podrían realizar tareas a las que el sistema no alcanza, como el retoque de imágenes o la edición de video con Windows 10.

Según el reporte, Google trabaja en una herramienta llamada Campfire similar a Boot Camp que encontramos para las computadoras de Apple y, además, es posible que no requiera habilitar el modo de desarrollador o actualizar su firmware para ejecutarlo, pues puede que, según los indicios citados por la fuente, solo sea necesario un comando simple para activar el modo de arranque.

Por el momento no sabemos en qué fase de desarrollo se encuentra la herramienta por lo que no podemos confirmar su fecha de llegada, aunque podría ser anunciada en el próximo evento "Made by Google", donde se espera que la compañía también presente al nuevo Pixel 3.