Twitter y Google celebran el Día Mundial de la Poesía

Y FUE a esa edad...

Llegó la poesía a buscarme.

No sé, no sé de dónde

salió, de invierno o río.

No sé cómo ni cuándo,

no, no eran voces, no eran

palabras, ni silencio,

pero desde una calle

me llamaba.



~Pablo Neruda~#DíaMundialDeLaPoesía pic.twitter.com/a9FshmdeDf