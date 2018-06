Google Translate ofrece mejores traducciones aunque no tengas Internet

Google Translate

Google anunció el martes por su blog oficial que traerá la tecnología de "traducción neuronal mecanizada" (neural machine translation) a su aplicación Google Translate para Android y iOS. Así que desde ahora, podrás acceder traducciones de alta calidad aunque no tengas internet.

Hace dos años Google introdujo su tecnología de "traducción neuronal mecanizada". La cual mejoró de forma notable la precisión de las traducciones en línea. Lo interesante de esta tecnología es que traduce oraciones completas, en lugar de realizar traducciones palabra por palabra, por lo que no se pierde el contexto de la oración y se ofrecen resultados mucho más atinados.

Esta nueva actualización a Google Translate es ideal para los viajeros recurrentes o simplemente es una buena herramienta para llevar a cualquier viaje que vayas a realizar en el que no hablen tu idioma. De esta forma podrás comunicarte aún cuando en el sitio en donde estés no tenga red celular o cuando no quieras gastar tus datos móviles.

Algo muy bueno es que cada lenguaje que descargues tan sólo ocupará entre 35MB y 45MB de tu memoria, por lo que no te quedarás sin espacio para tus fotografías.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos

Para empezar a descargar idiomas en tus dispositivos tendrás que poner tu celular en modo avión. Después abre la aplicación de Google Translate, selecciona el idioma que quieras descargar y acepta la descarga. Una vez hecho lo anterior, deberás conectarte a una red Wi-Fi para iniciar la descarga y listo.

Por ahora únicamente encontrarás los idiomas más comunes pero en los próximos días la lista incrementará a 59 idiomas. Así que si tienes un viaje en puerta o simplemente quieres jugar con esta actualización, ya puedes hacerlo.