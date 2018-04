CNET

Google estaría trabajando en un nuevo dispositivo para la gama media, que seguirá perteneciendo a la línea de los teléfonos Pixel, aunque se inspirará en los desaparecidos teléfonos Nexus, con el objetivo puesto en recuperar parte de ese mercado.

Al menos eso es lo que ha podido conocer The Economic Times, uno de los periódicos más importantes de India, país en el que Google ha adelantado varias de sus iniciativas que más tarde llegan a occidente, como por ejemplo Android Go y Android One.

Ahora la empresa estaría aprovechando el mercado local y sus investigaciones para mercados emergentes para lanzar un teléfono Pixel capaz de competir en la gama media, como lo hicieron hasta 2016 los teléfonos Nexus, fabricados por otras empresas y que llevaban el sello de calidad de Google.

La empresa perteneciente a Alphabet ha estado trabajando en una estrategia diferente desde el lanzamiento de los primeros teléfonos Pixel en 2016. Aunque los teléfonos siguen siendo desarrollados de momento por otras compañías como HTC o LG, ahora la compañía explota su marca en los dispositivos, algo similar a los que hace Apple con los iPhone.

Si los Pixel son los iPhone de Google, entonces en este portafolio de productos podría faltar un teléfono ligeramente más económico como el iPhone SE. El reporte indica que el Pixel para la gama media podría llegar en julio a India, aunque todo parece indicar que este dispositivo no sería más que una apuesta para invadir los mercados emergentes, lo que permitiría que lo viéramos al menos en América Latina.

El informe también dice que el lanzamiento de los próximo gama alta bajo la marca Pixel llegarán en noviembre.