El 19 de noviembre se estrena Google Stadia, y nosotros ya hemos recibido el paquete premium, del cual hemos hecho un unboxing. ¿Será este servicio el que acabará con las consolas como las conocemos?

Google Stadia es el nuevo servicio de videojuegos de la empresa del buscador, que promete traer videojuegos al mejor estilo de los de las consolas, y que podrás disfrutar jugando a través de la nube sin necesidad de tener otro dispositivo. Podrás usar tu computadora o tu celular sin mayor problemas.

Stadia tendrá dos planes, uno Pro, que se lanza la semana del 19 de noviembre, y uno base, que no llegará hasta 2020 y que será gratuito. A continuación puedes conocer los beneficios de estos dos diferentes planes.

Planes de Google Stadia

Stadia Pro (paquete Premiere Edition) Stadia Base (En 2020) Precio US$9.99 al mes Gratis Resolución Hasta 4K Hasta 1,080p Fotogramas por segundo 60fps 60fps Audio Sonido envolvente 5.1 Estéreo Comprar juegos Sí Sí Juegos gratuitos Sí No Descuentos para juegos Sí, juegos específicos No

Stadia llega con una serie limitada de videojuegos, de momento solo habrá 12 títulos disponibles, Assassin's Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 y Red Dead Redemption 2. Sin embargo, Google indicó que para finales del año se sumarán 14 títulos más.

La gran diferencia con Apple Arcade, es que el servicio de Apple, que vale US$4.99 está pensado solo para dispositivos iOS, iPadOS y Mac, y su consumo no requiere de Internet, puedes descargar juegos para cuando estás en un avión o en el subterráneo de tu ciudad, mientras que Google Stadia si requiere de conexión a Internet.

Los juegos del servicio de Apple son exclusivos, mientras que los de Google también están en otras consolas. ¿Podría Stadia desbancar a las consolas en el futuro? Sin dudas este nuevo servicio cuando esté a pleno rendimiento podría tocar la puerta de Microsoft, Sony y Nintendo y hacerles cambiar su modelo de negocio, que a pesar de que tiene juegos en línea, sigue requiriendo de una pieza de hardware para dejarte divertirte.

Y desde luego esta semana el Motorola Moto Razr se ha llevado toda nuestra atención. Nuestro editor Juan Garzón lo tuvo en sus manos, y tras probar el Galaxy Fold y el Huawei Mate X, nos aseguró que, sin duda, este es un celular que mejora la experiencia de un teléfono móvil, y que no simplemente tiene pretensiones de ser una tableta, aunque desde luego también cree que su precio es... excesivo.

Como siempre, no podemos dejar de lado nuestra recomendación de entretenimiento de esta semana. Hemos visto The Mandalorian, la serie de acción con nos trasladará al mundo de Star Wars a través de la plataforma Disney Plus.