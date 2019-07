Google Stadia: Nuevos detalles del funcionamiento salen a la luz

Google Stadia

Cualquier juego que compres en Stadia será tuyo para siempre, aunque el desarrollador lo retire.

Ésta es una de las características descubiertas en el FAQ de Stadia gracias a 9to5Google. Una vez que compras el juego tienes derecho a jugarlo siempre, explica el sitio. Aunque el desarrollador saque el juego de la tienda en línea de Stadiaérika y no esté disponible para nuevas compras, aquellos que lo hayan comprado aún podrán jugar.

Pero esto no es lo único que podemos desgranar de esta actualización publicada por Google. Las FAQ de Stadia también indican que aunque el mando oficial de Google Stadia funciona mediante conexión WiFi, también podrá conectarse a una computadora o a un móvil Android mediante soporte USB on the go (USB OTG, por sus siglas en inglés).

Google explica que en un principio, cualquier tableta que ejecute Chrome OS será compatible con Stadia, así como los teléfonos Pixel 3 y Pixel 3a (y sus versiones XL) para juegos móviles. En el futuro se abrirán los juegos móviles a más dispositivos Android.

Stadia también soportará modo multijugador en una misma pantalla (hasta cuatro) con sus mandos Stadia Controller, aunque no explica nada sobre el uso de otros controles compatibles con Stadia.

Por último, Google dice que no hay planes para llevar la realidad virtual a Google Stadia por el momento.

La plataforma de juegos en la nube de Google llegará de manera oficial en noviembre y tendrá una opción de suscripción mensual completa, llamada Stadia Pro, que costará US$9.99, además de un modelo gratuito conocido como Stadia Base que no incluirá juegos en 4K.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 9 de julio de 2019.