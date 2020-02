Google Stadia será compatible con teléfonos Galaxy, Asus y Razer

Sarah Tew/CNET

Google anunció que a partir del 20 de febrero Stadia, su plataforma de videojuegos por streaming, será compatible con 20 nuevos teléfonos, 14 modelos de la familia Samsung Galaxy, dos dispositivos ASUS y dos teléfonos Razer. La compañía también anunció la llegada de nuevos videojuegos.

Esta es la lista detallada de nuevos dispositivos que serán compatibles con Stadia a partir del 20 de febrero: Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 Active, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus. Galaxy Note 10, Galaxy Note10 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Razer Phone, Razer Phone 2, ASUS ROG Phone y ASUS ROG Phone II.

Google Stadia fue creada para ser jugada en múltiples pantallas, como la de un Pixel 2, Pixel 3 y Pixel 4, así como en tabletas con Chrome OS o computadoras utilizando el navegador Chrome. Sin embargo, si quieres jugar en un televisor necesitarás un dispositivo Chromecast Ultra. Te decimos cómo funciona esta plataforma de videojuegos por streaming y todo lo que necesitas para poder jugarla.

Google también anunció la incorporación de nuevos títulos a Stadia, como: Lost Words: Beyond the Page, Panzer Dragoon, Serious Sam Collection, Stacks On Stacks (On Stacks), Spitlings y Monster Energy Supercross.