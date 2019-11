Google duplica el número de juegos disponibles en Stadia

Google

A escasos dos días de su lanzamiento oficial, Google agregó diez juegos más a su servicio de streaming de videojuegos, Stadia.

El periodista especializado en videojuegos, Geoff Keighley, confirmó a través de Twitter el 17 de noviembre que Google Stadia contará finalmente con un total de 22 videojuegos en su lanzamiento este 19 de noviembre. La plataforma de streaming de Google iba a llegar inicialmente con 12 juegos, pero su lista se ha visto casi duplicada tras esta adición.

Los nuevos títulos agregados son Attack on Titan 2: Final Battle, Farming Simulator 19, Football Manager 2020, GRID, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising y Wolfenstein: Youngblood. Estos se sumarán al catálogo de Stadia junto con Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Samurai Shodown, Thumper y Tomb Raider Definitive Edition.

Stadia llegará con este catálogo el 19 de noviembre a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y varios países de Europa, incluyendo España y Alemania, y podrá utilizarse en televisores, teléfonos y tabletas sin la necesidad de una consola tradicional. Contará con diferentes funciones, un control remoto diseñado por Google y su precio mensual será de US$9.99.