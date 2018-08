Google revela por error la fecha de presentación de los nuevos Pixel 3

Roland Quandt

Ya hemos pasado el ecuador de este 2018 y aunque gran parte de los fabricantes de teléfonos móviles ya nos han mostrado las últimas incorporaciones de sus catálogos, aún nos queda por conocer a algunos de los celulares más deseados.

Hablamos del nuevo (o nuevos) iPhone, del Galaxy Note 9 y por supuesto, del nuevo Google Pixel 3, sucesor de uno de los mejores smartphones de 2017, el Google Pixel 2XL.

Como es habitual, las marcas no revelan la fecha de presentación oficial de sus terminales insignia hasta que la fecha no es cercana, pero parece que a Google se le ha escapado la de sus nuevos Pixel.

La fecha ha sido filtrada por Brandon Lee del canal This is Tech Today y confirmada previamente por el blog especializado para el que también trabaja, Android Police.

Lee asegura que la fecha elegida será el próximo 4 de octubre y que el dato sale del propio fabricante a través de la plataforma Famebit, que conecta a influencers y marcas para la realización de acciones comerciales.

El anuncio publicado fue creado supuestamente por Google para promocionar el Pixel 3 en Canadá y en él se incluye una descripción que señala que "el teléfono Pixel 3 se lanzará el 4 de octubre de 2018".

No es la primera vez que Google elige el 4 de octubre para sus eventos Made by Google en los que presenta sus celulares insignia, por lo que hay muchas posibilidades de que podamos estar ante la fecha oficial para conocerlo y saber si finalmente llevará o no llevará notch en la pantalla.