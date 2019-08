waGoogle tiene prohibido temporalmente escuchar grabaciones de voz en la UE

Chris Monroe/CNET

Google tendrá que dejar de escuchar grabaciones de voz de sus usuarios que utilizan Google Assistant en la Unión Europea, por orden del Comisionado de Protección de Datos y Libertad de Información de Hamburgo (HmbBfDI por sus siglas en alemán). Según informó el organismo oficial en un comunicado, la prohibición durará tres meses.

Mientras, esta agencia de vigilancia de datos de Alemania investigará si hay problemas con la privacidad.



El asistente por voz del gigante de las búsquedas, similar a Alexa de Amazon y Siri de Apple, permite a los usuarios usar su voz para hacer cosas cotidianas como encender una luz u obtener los titulares de la mañana, a través de dispositivos como las bocinas inteligentes, teléfonos Android o iPhone.

Trabajadores de Google y de empresas subcontratadas por la compañía escuchan un pequeño porcentaje de esas grabaciones de voz, con el objetivo de mejorar el software y comprender mejor las consultas realizadas, según la compañía.

Pero esas grabaciones podrían incluir información confidencial y privada, no solo de las personas que usan el dispositivo, sino también de otras personas que se encuentran cerca de ellas, según dijo organismo oficial de Hamburgo en su comunicado.



En junio, Google confirmó que trabajadores externos que analizan los datos de Assistant filtraron conversaciones privadas en holandés. La emisora pública belga, VRT NWS, dijo que se habían filtrado más de 1,000 archivos, incluidas grabaciones realizadas porque los usuarios activaron accidentalmente el asistente.



"El uso de los sistemas de asistencia lingüística debe hacerse de manera transparente para que sea posible el consentimiento de los usuarios", dijo en el comunicado Johannes Caspar, jefe del Comisionado de Hamburgo. "En concreto, esto implica proporcionar información suficiente e informar de manera transparente a los afectados en el procesamiento de los comandos de voz, pero también sobre la frecuencia y los riesgos de su activación por error".



Google dijo que "pausó" las revisiones de idioma de los datos de audio después de las filtraciones en holandés y que está trabajando con los reguladores alemanes.



"Estamos en contacto con las autoridades de protección de datos de Hamburgo y evaluando cómo realizamos revisiones de audio para ayudar a nuestros usuarios a comprender ,mejor cómo se usan sus datos", dijo una portavoz de Google en un comunicado. "Estas revisiones ayudan a que los sistemas de reconocimiento de voz incluyan más acentos y dialectos diferentes en todos los idiomas. No asociamos clips de audio con cuentas de usuarios durante el proceso de revisión, y solo realizamos revisiones de aproximandamente un 0.2 por ciento de todos los archivos de audio".



Otros gigantes tecnológicos también han sido criticados recientemente por cómo usan sus datos de voz. Amazon dijo que revisa un número "extremadamente pequeño" de grabaciones de Alexa para ayudar a mejorar sus sistemas de reconocimiento de voz. Según un informe reciente de The Guardian, una empresa de terceros subcontratada por Apple también escucha grabaciones privadas, incluso datos médicos o relaciones sexuales.

Tras la publicación del informe, Apple confirmó a Bloomberg que pausará temporalmente el programa con el que revisaba grabaciones de los usuarios a través de Siri y que además, como parte de una futura actualización de software, los usuarios podrán elegir si desean participar en este programa o no.

