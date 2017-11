Google Play de barata en Viernes Negro y Cyber Monday

Google

Google anunció este miércoles los descuentos ya disponibles en Google Play, vigentes hasta el lunes 27 de noviembre, en algunos mercados, aprovechando el Viernes Negro y Cyber Monday. Los consumidores podrán ahorrar hasta 80 por ciento en videojuegos, películas, series de televisión, música, apps y libros.

La oferta incluye juegos móviles como Call of Duty: Black Ops Zombies y LEGO Ninjago: Shadow of Ronin and LEGO® Jurassic World, además de que ofrece otros descuentos en cientos de apps. Asimismo, si te gusta la música, la suscripción a Google Play Music será gratis por cuatro meses y después quedaría un precio de US$9.99 mensuales si no cancelas al finalizar la prueba gratuita; es posible, sin embargo, que los usuarios que aprovecharon una oferta similar anteriormente, no puedan participar de nuevo en la prueba gratuita.

A quienes les gustan las películas, a partir del jueves, Google ofrecerá un descuento de 50 por ciento en películas, además de 25 por ciento en series de televisión; además, quienes decidan quedarse en casa el sábado 25 de noviembre (únicamente ese día) podrán alquilar una película por US$0.99.

Finalmente, y también a partir del jueves, los clientes recibirán un crédito de US$5 en la compra de un libro con valor mínimo de US$5.

