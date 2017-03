Lo mejor de Google Play: Adele, 'Candy Crush', 'The Interview'

Paul Kane, Getty Images

Es hora de dar un paseo por el pasado reciente.

Este lunes, Google Play, la tienda online de la gigante de búsquedas, cumplió cinco años y, para celebrarlo, Google dio a conocer una lista del contenido más popular vendido en Estados Unidos hasta ahora.

Algunos de los títulos más populares no son ninguna sorpresa. Candy Crush Saga, el adictivo jueguito de la compañía King, fue el más popular en esa categoría. La cantante Adele, amada por tanta gente en todo el mundo, tuvo el álbum más vendido en la Play Store: 25. (Por cierto, Adele también se llevó el año pasado el primer lugar entre los videos más virales de YouTube, también propiedad de Google, con su propia versión de Carpool Karaoke durante The Late Late Show with James Corden. El programa de Corden se transmite en CBS, la compañía matriz de CNET y CNET en Español).

Tres de las cinco principales aplicaciones provienen de Facebook: la principal de Facebook, la de chat Facebook Messenger y la de Instagram. Snapchat, la aplicación de fotos y videos efímeros cuya compañía matriz, Snap, salió a bolsa la semana pasada, completa, junto con Pandora Radio, los cinco primeros. (El ranking no incluye aplicaciones preinstaladas, como Gmail o Google Maps, en dispositivos Android).

Las tiendas de aplicaciones han sido una fuerza impulsora detrás de la popularidad de los teléfonos inteligentes, que para muchas personas tienen mucho más que ver con el uso de aplicaciones que con las capacidades básicas de un teléfono común y corriente. Todo eso se puso en marcha con el lanzamiento del App Store de Apple, en 2008, que ofreció 2.2 millones de aplicaciones el año pasado y registró su mejor día de ventas en el Año Nuevo de 2017.

La tienda de Google tiene "millones" de aplicaciones (aunque una portavoz de Google se negó a compartir una cifra más específica); 40 millones de canciones y 5 millones de libros.

Las listas de lo mejor de lo mejor no son sólo una buena indicación para medir el éxito de las aplicaciones o los artistas, sino que también son una ventana hacia la cultura pop - y en ocasiones nos dan un buen vistazo a lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos cinco años.

Por ejemplo, la película número 1 fue The Interview, el filme de Seth Rogen y James Franco sobre el asesinato del líder norcoreano Kim Jong Il. Si lo recuerdan, ésta fue la película que se vio involucrada en los hackeos de Sony Entertainment en 2014. En ese momento, el FBI dijo que los hackers tenían vínculos con Corea del Norte y que había temor de ataques terroristas si la película se estrenara en los cines. Así, el estudio lanzó la película en servicios como Google Play y iTunes en la víspera de Navidad ese año.

Aquí esta la lista completa de lo más popular en los cinco años de historia de la Google Play:

Los juegos más populares

Los apps más populares (no incluye apps que vienen preinstalados en dispositivos Android)

Las canciones más vendidas

Los álbumes de mayor venta

Las películas de mayor venta

Los libros más vendidos