Call of Duty: Mobile: Entre lo mejor de la Google Play Store en 2019

Call of Duty: Mobile se estrenó apenas en octubre y en tres meses el juego de Activision conquistó las tiendas móviles.

Google anunció el martes 3 de diciembre las aplicaciones y el contenido digital más popular de su tienda Google Play durante el 2019. Además de Call of Duty: Mobile como el mejor juego del año, el app para chatear con amigos Ablo fue considerada por Google como el mejor app del año.

Google cambió la dinámica de la lista de popularidad un poco en este año. Google destaca una lista curada por los usuarios en donde los visitantes a la Google Play Store eligieron a sus juegos y apps favoritos; pero la empresa hizo también su propia lista basándose en las estadísticas de la tienda.

Los usuarios eligieron el app Video Editor - Glitch Video Effects como su aplicación favorita; Call of Duty: Mobile fue el juego favorito; Avengers: Endgame se coronó como la película consentida entre los usuarios y el libro electrónico sensación del año fue Scary Stories to Tell in the Dark.

Google consideró también a Call of Duty: Mobile como su juego favorito del año, solo que premió al app Ablo como su favorito. Google reveló que además de Avengers: Endgame, Aquaman, A Star Is Born, Captain Marvel y Spider-Man: Into the Spider-Verse fueron las películas más compradas.

Las series de televisión que triunfaron en la Play Store durante 2019 fueron Game of Thrones, The Walking Dead, The Big Bang Theory, Riverdale y Yellowstone. Puedes ver al resto de ganadores en la página de Google.

La semana del 2 de diciembre Apple también reveló su propia lista de popularidad, en donde hay más premiados de diversas categorías. Apple incluso celebró un evento la tarde del 2 de diciembre para entregar un reconocimiento a todos los desarrolladores que aparecen en la lista.