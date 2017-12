Google Play

Si hace mucho frío o no quieres gastar para salir al cine, esta promoción de Google te puede interesar.

Google Play, la tienda de apps de la gigante de tecnología, ha lanzado una oferta para que puedas alquilar y ver una película, dentro de un periodo de 48 horas, por menos de un dólar. Si lo que prefieres es actualizar tu colección de programas de TV, puedes comprar tres episodios por solo US$0.99.

Pero si quieres aprovechar este descuento, tendrás que aceptar algunas condiciones. Primero, y desafortunadamente, las ofertas están limitadas a un alquiler de película o una sola compra de programas de TV por cuenta de Google. Segundo, la promoción solo se puede aprovechar si vives en EE.UU. Y finalmente, la oferta vence el 2 de enero y si alquilaste una película que no has podido ver, tienes hasta el 14 de enero para verla (no hay fecha de vencimiento si compraste episodios de televisión).

Google Play también ofrece descuentos de hasta el 50 por ciento en la compra de películas como Baby Driver, Spiderman: Homecoming, y Logan Lucky o de temporadas completas de programas de televisión. Si lo tuyo son los apps, algunos tienen un 80 por ciento de descuento.